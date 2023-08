Cómo fue la trágica muerte de la hermana de Nazarena Vélez en 2010

Con las cicatrices de un dolor inmenso, Nazarena Vélez juntó valor para revelar una de las espinas más punzantes que estuvieron clavadas en su corazón durante años y describió que discutió con su hermana Jazmín unas horas antes que sufriera un accidente vial, que le costó la vida.

La hermana de la famosa apagó su luz en una madrugada de domingo, cuando viajaba a bordo de un auto con amigos, tras salir a disfrutar de una velada de entretenimiento y diversión. A partir de los testimonios, el conductor, de apenas 17 años, se distrajo en la autopista Perito Moreno.

Jazmín Vélez murió a los 21 años.

A la altura de una curva pronunciada, cerca del estadio de Vélez Sarsfield, el adolescente que manejaba realizó una mala maniobra por mirar un choque entre un camión y un auto, ahí perdió el control del vehículo y chocó con la protección de la calzada.

El auto salió disparado hacia la otra dirección y volcó. En ese movimiento, la hermana de Nazarena, que venía en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, salió despedida e impactó contra el piso, lo que le provocó el fallecimiento inmediato.

Hace un año, la angelita ofreció una reflexión muy profunda en LAM y ahondó en todo ese trance imborrable. “Nos amábamos con locura. Me enojé esa noche”, reconoció con total sinceridad, con las lágrimas a flor de piel que recorrieron su rostro.

La hermana de Nazarena Vélez supo trabajar con ella como asistente en las obras de teatro.

Incluso, Nazarena admitió que su corazón quedó clavado con un sentimiento de responsabilidad: “La culpa la tuve durante muchísimos años de haberle dicho que venga a vivir conmigo, le dije que se vaya de Puerto Madryn y que venga conmigo. Yo pensaba que si ella estaba en Puerto Madryn capaz que estaba viva”.

El trabajo interno, la reflexión, la introspección movilizó a Vélez, que con el tiempo detectó que no existía ningún tipo de influencia de su parte en la tragedia. “Después entendí que no era mi culpa, porque sino me iba a volver loca. Sino que era así, era el destino, que hice lo mejor, que me la traje para que sea feliz”, exteriorizó.