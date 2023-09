La inesperada reacción de Nazarena Vélez cuando se enteró de la separación de Daniel Agostini

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en LAM que Daniel Agostini se había separado de su pareja, llamada Laura, en medio de un verdadero escándalo. Ante esto, la reacción de Nazarena Vélez fue sorpresiva.



Según contó el conductor del programa, en modo de enigmático primero para después revelar los detalles, el cantante estuvo atrincherado en su casa, sin ninguna intención de salir de ella. A este detalle, la mediática no dudó en intervenir.



“No me extraña. Hizo lo mismo conmigo. Ya sabía que estaban separados. Me lo contó mi hijo. No tenía detalles porque el Chyno no cuenta”, comentó Nazarena Vélez, anoticiada ya de lo que había sucedido.



“Él está en la que era mi casa y se la quedó porque tuvimos una guerra toda la vida. Y cuando yo estaba en Grimaldi estaba cobrando bien y me lo quería sacar de encima, así que se la dejé por dos pesos”, agregó la panelista de LAM.



Por otra parte, Nazarena Vélez habló también de Laura, la ahora ex pareja de Daniel Agostini, de quien confesó que no tiene nada malo para decir. De hecho, se deshizo en elogios hacia ella y se puso de su lado.

Nazarena Vélez y Daniel Agostini.



“Ella es muy buena mujer y muy buena mamá. No sé en profundidad porque la conocí poco. Sólo sé que ella es muy cariñosa con mis hijos. Ella es una mujer muy amorosa”, confesó Nazarena Vélez.



Por su parte, Fernanda Iglesias aportó que Laura estaba muy preocupada por la situación y por la actitud de Daniel Agostini. “Ella me decía que no quiere que se sepa por sus hijos”, contó la panelista de LAM.