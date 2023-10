Fernanda Iglesias arremetió contra Fede Bal y reveló datos de su pasado

La pelea de Yanina Latorre con Carmen Barbieri adquirió una inmensa notoriedad pública, con los dardos que se lanzaron de un rincón al otro en pantalla. Como secuela, la angelita también se trenzó con Federico Bal para protagonizar otro intercambio muy picante.

En el desarrollo de todo ese tema en LAM, Nazarena Vélez bramó contra el hijo de la capocómica, con quien posee una historia muy álgida desde la turbulenta separación de Barbie Vélez. Y en ese descargo de la actriz apareció en escena la panelista Fernanda Iglesias.

La panelista soltó una definición fortísima de Bal, motorizada en la indignación que le provoca la actitud de ahora de intentar minimizar todo ese conflicto, que tuvo incluso denuncias de violencia de género. Así, Fernanda no dudó en gritar su bronca.

Sobre la propuesta de Fede de reencontrarse en un estudio de televisión, Nazarena aseveró: "¿Estamos todos locos? ¿Yo estoy loca? No quiero compartir nada con él. Para mí el show no debe continuar, hay cosas con las que no se negocian. Hay gente con la que uno no se quiere cruzar nunca más en la vida. 'Somos artistas, nos vamos a cruzar', andá a cruzarte con tu vieja".

En ese interín, Marixa Balli, otra que tiene una guerra de vieja data con Carmen, aportó su opinión y manifestó con un tono muy tajante lo que piensa de Bal y su madre y exclamó con total vehemencia: "Yo siento que no entienden dónde está el límite".

Fernanda Iglesias fulminó a Fede Bal.

Eso activó en Iglesias la necesidad de revelar su pensamiento y catalogó a Fede con una definición fortísima. "Me parece muy nefasto. Todas las cosas que hizo. Me dio más bronca lo que quiso hacer con Nazarena, de minimizar... ¿Qué? Le pegaste a mi hija, no te voy a perdonar nunca", gritó.