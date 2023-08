Fernanda Iglesias regresó a la Argentina y lanzó una dura frase política

En marzo Fernanda Iglesias selló un momento bisagra en su vida al radicarse en Málaga, España, con parte de su familia. Tras pensarlo en reiteradas ocasiones, finalmente decidió agarrar las valijas y dejar atrás su vida como periodista en Argentina y probar nuevos rumbos en tierras españolas.

En primera instancia viajó con su hija Ema, de 18 años, para ir amoldándose a los aires europeos y después de un tiempo, la periodista consiguió un trabajo en el rubro inmobiliario. Sin embargo, el sueño europeo no fue como lo proyectaba.

Fernanda Iglesias en sus primeros días en Málaga

“Extrañaba mucho. Al punto de tener una angustia en el pecho, tipo un agujero, que empezó un día y me dije: ‘Bueno, ya se me va a pasar’. Me acuerdo de que ese día incluso me fui a ver a La Konga. Pero al día siguiente me levanté igual. Y fue cada vez peor. Pasaron tres semanas así. Y al final lloré durante tres días”, manifestó en alguna oportunidad en LAM (América).

Es que hasta el momento, su hijo Jerónimo estaba en Argentina junto a su exmarido, Pablo Nieto y le fue insoportable la distancia, por lo que, luego de tres meses de intentar anclar su vida en España, Fernanda Iglesias tomó la decisión de volverse al país: "Pensé que me lo iba a bancar. Pero extrañaba mucho. Lloré tanto y me desgarré tanto, que sentía que no podía vivir, que no podía respirar y que no podía hacer nada. Era como un ataque de ansiedad", explicó.

Y fue así que retornó a su país natal pero antes de las PASO realizó un viaje, nuevamente a Europa, con su hijo con el lema de 'cerrar ciclos'.

Este domingo tocó suelo argentino y lo hizo con una polémica frase política: "Llegamos al país de Milei". Como era de esperar, no tardaron en llegar las repercusiones.

La frase de la discordia que lanzó en su cuenta personal de Instagram

Por lo que, horas más tarde, se vio en la obligación de aclarar sus dichos: "¿Tengo que explicar que lo de Milei es un chiste?", expresó en una historia de su perfil en Instagram.

Poco tiempo después volvió a lanzar una polémica: "Lo primero que me compré apenas llegué a Argentina fue un alfajor de $1800" junto con una encuesta que tenía las opciones: 'Carísimo" / 'Está bien'.