Andrea Taboada destrozó a Fernanda Iglesias: "Opina de violencia y le tiró un celular a..."

Desde que Andrea Taboada fue despedida de LAM, la ex Angelita suele opinar de manera fuerte sobre el programa de Ángel de Brito. Ahora, aprovechó para destrozar a su archi enemiga Fernanda Iglesias.



El enfrentamiento entre ellas se originó hace varios años, cuando tuvieron un fuerte cruce al aire, con agresión incluida. “Estás re loca, Fernanda. Ubicate. ¡No te lo digo más! No podés agredir. Estás re mal de la cabeza”, le había dicho Andrea Taboada en aquella ocasión.



Luego, cuando se conoció la sorpresiva noticia de que no seguiría en LAM, la periodista expresó toda su angustia en redes sociales y contó que la decisión no fue de ella. A ese dolor, se le sumó que su reemplazante fue Fernanda Iglesias.



“Violenta. Agresiva. Cachetadas. Pellizcones. Revolea vasos a compañeros. Tira de los pelos a supuestas amantes de su pareja. Revolea y maltrata a vestuaristas porque no le gusta un vestido. En fin, mucho más. ¡Le deseo que pueda recuperarse!”, escribió en sus redes sociales.



Ahora, en LAM, Fernanda Iglesias mantuvo una breve discusión con Viviana Colmenero, quien le había tirado las cartas tras un pedido de Nazarena Vélez para saber si Fernanda Iglesias, que se separó de Pablo Nieto, volvería a enamorarse.



“Esperá. Yo creo que, primero, tenés que hacer terapia”, le aconsejó Viviana Colmenero. A Fernanda Iglesias, esto no le gustó nada. “Me dice: ‘Andá a terapia’. No. ¿Quién sos, boluda? Me molesta la gente que me manda a terapia. Es invasivo”, respondió.

El tuit de Andrea Taboada destrozando a Fernanda Iglesias.



Por su parte, Andrea Taboada estaba mirando el programa y, ante esta situación al aire, decidió salir en su cuenta de Twitter para apuntar muy fuerte contra Fernanda Iglesias, su acérrima enemiga pública.



“Qué raro todo. Opina de violencia. Le tiró un celular a una colega, una copa a un compañero, cachetazos. Otras personas pueden seguir contando. Lo lamento mucho”, escribió la ex panelista de LAM.