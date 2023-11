La pregunta que hizo llorar a la hija de Cinthia Fernández en el colegio

Es de larga data el conflicto que mantiene enfrentados a Cinthia Fernández y Matías Defederico por la deuda de alimentos que el futbolista tiene con sus hijas. Una polémica que la panelista viene exponiendo frente a cámara con el fin de que su ex pareja cumpla con lo debido. Sin embargo, la problemática sigue vigente.

En este contexto, Cinthia Fernández aprovechó su espacio en el programa Bien de mañana para hablar de los recursos que utiliza para que sus pequeñas Charis, Bella y Francesca no se resulten afectadas por la guerra mediática que mantiene con Defederico y su ex suegra.

Asimismo, la bailarina reveló que a pesar de sus intentos de resguardar a las nenas de esta situación y que no queden expuestas, la problemática televisiva con su ex terminó perjudicando a una de sus hijas, quien vivió un momento muy incómodo en el colegio al enfrentarse con una pregunta insólita.

Con el fin de señalar cómo esta disputa hace sufrir a sus pequeñas, la panelista recordó las fuertes declaraciones que realizó Analia Franscino y que inevitablemente, llegaron a oídos de sus nenas.“Yo me tuve que bancar que esta señora diga de todo de mis hijas cuando estaban en la casa de un compañero”, manifestó la bailarina.

“La mamá, que gracias a Dios es mi mejor amiga, me dijo ‘tenía la tele puesta y te pido perdón’. Me tuve que sentar, mostrarle un video de la señora y explicar qué era lo que pasaba”, enfatizó Cinthia Fernández.

Para evitar dañar a sus hijas con la ola mediática, la panelista aseguró: “En mi casa no se ve jamás tele y jamás se le habla mal del padre. Yo lo odio y lo detesto, aparte de su familia. Ya lo transité. Tuve que tener una charla con ellas”.

“Me pasó que estaban en el colegio y desde la inocencia les preguntaron ‘¿es verdad que te vas a ir del colegio?’. Mis hijas son muy queridas, son Roberto Carlos, tienen un millón de amigos. Pasó una nenita y le preguntó a una ‘¿es verdad que te vas a ir del colegio? Porque dijeron que te van a sacar del colegio. Mi hija se puso a llorar con angustia y todo por esa vieja desagradable que el padre no tiene los huevos para frenarla. Yo muchas veces me he callado, pero ya no lo hago más”, concluyó compungida Cinthia.