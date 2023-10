Cinthia Fernández reveló las “cosas horribles” que le hizo Flor de la V

Flor de la V navega por aguas tormentosas, a raíz de las acusaciones que vertió Lucas Bertero en su contra, con las que la signó como una mala compañera e incluso deslizó que se erigió en la responsable directa de su salida de Intrusos. Una situación compleja, que implicaría comportamientos erráticos de la famosa.

En ese contexto aparecieron otros testimonios sobre la conductora del ciclo de espectáculos, como el que iluminó Cinthia Fernández en Bien de mañana, el programa de Fabián Domán en eltrece. La mediática no anduvo con vueltas y narró su historia con Florencia.

La bailarina arrancó su exposición contra de la V con una acusación fortísima al exclamar: “Me ha hecho cosas espantosas”. Y luego agregó el origen de su histórica pelea: “A mí me dejó sin trabajo y se lo dije en la cara 10 años después. Fue en El champán las pone mimosas, que era un éxito”.

En cuanto a los detalles de la problemática, del episodio específico que activó la enemistad prolongada, Cinthia exteriorizó: “Me llamó Gerardo para el elenco principal y había uno en gira. Ella era la cabeza de compañía, estaba reemplazando a Cathy Fulop y cuando te contrataba hacía como combo la tele”.

Era otra época, en la que la morocha transitaba por la adolescencia y en la continuidad de la historia añadió: “Llegué hasta la final, nadie daba dos mangos por mí, y cuando me voy en la anteúltima gala, que quedan los cuatro finalistas, me preguntaron quién quería que gane y elegí a Liz Solari porque tenía un sueño que era muy fuerte”.

Esa opinión se transformó en la clave de la cuestión, en el disparador de todo el embrollo: “La señora dijo ‘a esta piba no la quiero porque no quiere que gane yo’. Me mandó a bajar, Gerardo me quería y me dijo ‘piba, te tengo que pasar a la gira’”.

Así, Fernández explicó todo lo que tuvo que atravesar al quedar deriva al segundo elenco y describió: “Yo tenía 17 años, a mi viejo no le cabía que hiciera la gira porque había que manejar, era medio peligroso. En mi casa no quería mucho. ‘Te pago el doble, pero te quiero’, me decía Gerardo”. Y para cerrar, Cinthia gritó: “Ella deja sin laburo a mucha gente”.