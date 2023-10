Cinthia Fernández presumió su bella figura en bikini

No es novedad que Cinthia Fernández y Matías Defederico están, desde hace años, enfrentados en una batalla judicial. La mediática y ex jugador de fútbol siguen vinculados por la crianza de sus tres hijas: Francesca, Bella y Charis.

En Instagram, Cinthia es muy activa y con frecuencia llama la atención con lo que comparte. Recientemente lo hizo con un descargo contra su ex pareja. Todo comenzó con una noticia de Uruguay: “Rendición de Cuentas: el no pago de la pensión alimenticia será considerado delito y estará castigado con cárcel”.

Ante esto, Fernández expresó: "Queriendo vivir en Uruguay. Ya dije la semana pasada que estoy enamorada de Uruguay. Y ahora con esto…". Luego, contó: "No saben lo que me enteré. Ustedes saben que si de deudores hablamos, deuda va, deuda viene… Con la mía se entretiene. Progenitor inhibido hasta los huevos que no tiene. Si vende algo, me tiene que pagar. No puede vender nada en teoría. Está queriendo vender el autito. Y no puede".

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram

Acto seguido, dejó en evidencia su indignación al enseñar una captura de pantalla del estado de WhatsApp de Defederico, donde anunciaba la venta de su lujoso auto, un Mini Cooper.

Ahora, nuevamente llamó la atención de todos pero esta vez no lo hizo con un descargo, sino con una fotografía en la que presumió su bella figura en bikini. "Buenas noticias", escribió Cinthia haciendo referencia a las promociones de sus productos.