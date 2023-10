Cuál fue el regalo de cumpleaños de Cinthia Fernández para sus hijas gemelas

El último Día de la Madre no fue uno más para Cinthia Fernández, dado que coincidió con el cumpleaños de sus hijas gemelas, Charis y Bella, a quienes les hizo un regalo muy especial, el cual compartió con sus seguidores de Instagram.



“Feliz día, mamitas. Es muy difícil el trabajo de ser mamá. Ningún hombre lo entendería, salvo un hombre que se vaya quedando solo. Igualmente, hay cosas muy fuertes. Yo pienso que una mamá es irremplazable, sea por el método que haya sido mamá. La verdad, felicitaciones, porque es el trabajo menos reconocido y el más duro de todos los días”, había escrito la panelista en sus redes sociales.



Si bien también era su día, Cinthia Fernández quiso agasajar a sus niñas. “¿Qué se imaginan que es?”, preguntó. Su cómplice fue su hija Francesca, de nueve años, quien les dijo a sus hermanas que el regalo se trataba de un conjunto de pantalón y remera.



Sin embargo, al filmar la reacción de Bella, la primera ver el regalo verdadero, el momento fue imperdible: habían recibido un metegol azul y rojo. “Las amo. Feliz todo, mis bebés, sean felices por siempre”, dijo Cinthia Fernández, quien anunció, además, que luego sería el festejo ampliado con sus amigos. “Nos queda el fiestón. Agárrense para ver todo el cumpleaños zarpado que les tengo preparado”, anticipó.



Asimismo, Cinthia Fernández les dedicó también a sus hijas Charis y Bella una conmovedora carta en Instagram. “Hace 10 años conocí a mi primer gran amor. Este dúo tan especial. La bendición de tener gemelas es algo que muy pocos en el mundo pueden conocer. Dos personas totalmente iguales, pero con personalidades tan opuestas. Llegaron para enamorarme y robarse mi corazón para siempre, corazón que no quiero que jamás me lo devuelvan. Son especiales. Por donde vayan, dejan esa luz única que tienen”, escribió.



“Les diría paren de crecer, pero así es la vida. Les diría que quiero envejecer disfrutándolas lo más que pueda. Les diría que son mi primer hermoso y gran amor. Les diría que son el yin y el yang de mi vida, mi locura y mi cordura, mi montaña rusa de emociones”, agregó la panelista.

Cinthia Fernández, junto a las cumpleañeras Charis y Bella, y Francesca. Foto: @cinthia_fernández_.



La carta, cargada de mucha emoción, continuó con qué cosas les diría a sus hijas. “Les diría que no conozco nenas más nobles, buenas, sanas y educadas junto a su hermana. Y les diría que trato de ser todo lo que necesitan, que me esfuerzo por ser la mejor, por llenarlas de amor, de valores y respeto. Y que, aunque no sea perfecta, intento alcanzar mi nivel máximo dándoles mi vida entera”, remarcó.



“Les diría que ustedes me hacen ser mi mejor versión. Y, por último, les diría que las amo, admiro, respeto, protejo con mi vida. Feliz cumple mis iguales. Nunca dejen de ser la alegría de nuestro hogar. Las amo con locura. Mamá”, cerró Cinthia Fernández.