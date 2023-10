Georgina Barbarossa contó cómo está su relación con Jésica Cirio tras incomodar en una entrevista por Insaurralde

Georgina Barbarossa y Jesica Cirio mantuvieron una excelente relación laboral durante varios meses, hasta que algo entre ellas se quebró y el vínculo resultó afectado. Lo cierto es que la conductora ingresó a la Peña de Morfi en reemplazo a Jey Mammon y allí compartió el programa de Telefé con la panelista. La buena vibra entre ellas se notaba frente a cámara, sin embargo, la presentadora de A la Barbarossa optó por cederle su lugar en el ciclo de los domingos a Diego Leuco.

La polémica entre Georgina Barbarossa y Cirio se generó luego de que se viralizaron imágenes de Martin Insaurralde y Sofría Clerici en un lujoso yate. Esta situación causó gran revuelo mediático que salpicó de manera inevitable a Jesica desencadenando problemas con la justicia..

En este sentido, tanto la vedette como su ex marido fueron imputados por enriquecimiento ilícito. Con el fin de dar su testimonio, Cirio decidió realizar su descargo en el programa A la Barbarossa. Durante la entrevista, la conductora no tuvo pelos en la lengua y enfatizó en el desconocimiento de Jesica sobre el estilo de vida de su pareja.

Frente a la actitud punzante de la presentadora, la modelo explicó: “Mi vida siempre fue igual, los viajes de él fueron a partir de 1993 y yo no estaba casada con él ahí, me casé en el 2014. Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo”.

Si bien, al aire Georgina y la rubia no mostraron asperezas, luego del ida y vuelta que mantuvieron, trascendieron especulaciones sobre una ruptura en la relación que mantenían ambas, ya que al parecer, Jesica se molestó con el ambiente en el que se dio la charla y las preguntas que le realizaron.





Haciéndose cargo del malestar que pudo haber percibido la ex esposa de Martín Insaurralde, Georgina Barbarossa comentó: “Fue una nota difícil porque yo la quiero mucho a Jésica. Porque a mí me duele lo que le está pasando, que cuando estás enamorado no ves nada y encima ella que se rompió el lomo trabajando toda la vida y mantuvo siempre un nivel de vida alto. Pudo no darse cuenta y yo en la entrevista no quería darle golpes bajos”.

Con el objetivo de aclarar los tantos, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad la conductora aseguró: “Ella estuvo de acuerdo con todo lo que le iba a preguntar y no hubo nada con lo que ella no estuviera de acuerdo. Así que no mientan más, es mentira que Jesica se enojó conmigo”. Para cerrar, Georgina mencionó que “cuando hicieron todos los allanamientos le mandé WhatsApp para saber cómo estaba ella y cómo estaba Cloe”.