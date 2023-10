En qué país Leandro Penna, ex bañero de Marley, abrirá una sucursal de su frutería

Años atrás, Leandro Penna brillaba en la tele con su rol de bañero en el programa de Marley. Con su presencia frente a cámara el modelo logró alcanzar la fama que lo llevó a participar en diferentes proyectos en Chile. Sin embargo, de manera rotunda, el joven desapareció de los medios.

Recientemente, Leandro Penna reapareció en un programa chileno,llamado Sabingo, donde abrió su corazón y decidió brindar detalles sobre su historia de vida y su emprendimiento actual.

"Desde chico fui muy busca. Más allá de la tele, siempre me las rebusqué con otras cosas. En una época me dediqué a comprar caballos y los vendía, después compré un campo, tuve una serie de restaurantes que los vendí justo seis meses antes de que empezara el coronavirus", explicó el modelo.

Leandro y su empresa de paltas en Chile.

En este contexto, el joven exteriorizó: "Pero la pandemia me pegó fuerte. De pronto me encontré lejos de casa, de mi familia. Ya no podía viajar, en la tele estaba todo parado, lo mismo que El Refugio, mi campo en Córdoba, en Potrero de Garay, que es mi lugar en el mundo. Necesitaba trabajar, ponerme en movimiento", manifestó el ex bañero de Marley.

Ahondando en su proyecto, Penna agregó: "Los vendí en el día. Y así, de a poco, fui aumentando la cantidad. A los días, a un amigo de un amigo el banco le remataba un camión, y se lo compré a treinta días. Y empecé a recorrer todo Santiago. Iba a las comunas, a lugares carenciados, pasaba frutas para que otros la revendieran porque mucha gente estaba sin trabajo. Estuve un año y medio como loco".

"Me levantaba a las cinco, preseleccionaba, despachaba, salía de recorrida y llegaba muy tarde. Otro amigo me prestó una cochera para guardar las paltas. En ese momento estaba en pareja, pero terminamos. Me mudé a un departamento y dormía dos o tres horas en el piso porque no tenía tiempo ni quería gastar en nada que no fuera mi emprendimiento", destacó Leandro.

Para concluir, Penna manifestó: "Estaba muy enfocado y dispuesto a darlo todo para salir adelante. Puse muchísimo sacrificio y corazón. Me siento muy afortunado. Desde el 27 de julio de 2020 tengo la empresa y hoy soy líder en venta de fruta y verdura en minimarkets, verdulerías y restaurantes, pronto voy a empezar a exportar y estoy analizando armar una sucursal de Palta Royal en Miami y en Nueva York. Tengo muchos camiones y empleados y siento una responsabilidad enorme por la gente a mi cargo".