La nueva vida del bañero de Marley: qué se dedica a vender en el exterior

El Muro Infernal fue uno de los programas conducidos por Marley más exitosos. De allí salieron en 2008 dos reconocidas figuras del mundo del espectáculo, Leandro Penna y Delfina Gerez Bosco, los dos bañeros del show.

El año pasado la modelo fue noticia por contar la terrible situación de salud que vivió al descubrir que tenía un tumor en el abdomen. Pero del cordobés que supo conquistar a muchas mujeres del mundo del espectáculo se sabe poco y nada.

Leandro Penna se mudó a Chile cuando lo convocaron para participar del Bailando por un sueño del país vecino. Luego llego la pandemia, y las pocas posibilidades laborales le hicieron tomar la decisión de instalarse tras los Andes y probar suerte en otra actividad alejada de los medios.

Lejos quedó su polémico romance con la mediática británica Katie Price ni sus pases por todos los programas de competencias de la televisión argentina y chilena. El ex bañero decidió apostar a su faceta como emprendedor y fundó su propia compañía en la que hoy triunfa, Palta Royal.

“Desde chico fui muy busca. Más allá de la tele, siempre me las rebusqué con otras cosas. En una época me dediqué a comprar caballos y los vendía, después compré un campo, tuve una serie de restaurantes que los vendí justo seis meses antes de que empezara el coronavirus”, reveló Leandro Penna en diálogo con la revista Hola!.

Luego, el ex participante de Combate contó: “pero la pandemia me pegó fuerte. De pronto me encontré lejos de casa, de mi familia. Ya no podía viajar, en la tele estaba todo parado, lo mismo que El Refugio, mi campo en Córdoba, en Potrero de Garay, que es mi lugar en el mundo. Necesitaba trabajar, ponerme en movimiento”.

Y ahí le surgió la posibilidad de comenzar a probar suerte en el mercado de las paltas. Un amigo le dio 100 kilos para ver si las podía vender y lo consiguió en un tiempo récord: “los vendí en el día. Y así, de a poco, fui aumentando la cantidad. A los días, a un amigo de un amigo el banco le remataba un camión, y se lo compré a treinta días. Y empecé a recorrer todo Santiago. Iba a las comunas, a lugares carenciados, pasaba frutas para que otros la revendieran porque mucha gente estaba sin trabajo. Estuve un año y medio como loco”.

Para terminar de detallar cómo logró fundar su propio imperio, Leandro aseguró: “me levantaba a las cinco, preseleccionaba, despachaba, salía de recorrida y llegaba muy tarde. Otro amigo me prestó una cochera para guardar las paltas. En ese momento estaba en pareja, pero terminamos. Me mudé a un departamento y dormía dos o tres horas en el piso porque no tenía tiempo ni quería gastar en nada que no fuera mi emprendimiento. Estaba muy enfocado y dispuesto a darlo todo para salir adelante. Puse muchísimo sacrificio y corazón”.

El 27 de julio del 2020 Penna fundó Palta Royal y actualmente ya tiene una gran flota de camiones, un número considerable de empleados y es el principal vendedor de frutas y verduras en minimarkets, verdulerías y restaurantes. Además, Leandro aseguró que su próximo paso es empezar a exportar y abrir sucursales de su compañía en Miami y New York.