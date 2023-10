La dolorosa confesión de Magalí Tajes del suicidio de su papá: “Él decidió eso y a mi…”

Magalí Tajes abrió su corazón de par en par y afrontó una situación muy íntima, absolutamente compleja e intentó compartir esa experiencia para enviar un mensaje reflexivo. La escritora se animó a contar el dolor inmenso que la atraviesa por la muerte de su padre.

La ex pareja de Florencia Jazmín Peña había posteado en su cuenta de Instagram la tristeza honda que experimentó por la partida de Alfredo. No obstante, ahora profundizó en el fallecimiento de progenitor y especificó que se trató de un suicidio.

Con la sensibilidad del caso, la dificultad de procesar una decisión de este calibre, Magalí prendió la cámara de su celular y grabó un video muy fuerte y conmovedor. “Mi papá falleció la semana pasada. Para mí es importante decirlo. Mi papá se quitó la vida, no fue algo natural. Lo decidió y lo respeto”.

Sobre el proceso que la atravesó por el desenlace de su familiar, Tajes contó: “Tengo muchas preguntas en este momento, pero también tengo mucha claridad y me siento tranquila, también. En algún punto”. Y añadió: “Muchas cosas de esto pertenecen a mi esfera privada y no me interesa hacerlas públicas”.

Asimismo, la escritora exteriorizó su búsqueda de concientizar y sostuvo: “Pero sí me interesa no hacer de cuenta que esto no pasó. Tomo la vida con esto. La vida es esto también. Desde mi lugar quiero comunicar lo importante que es la salud menta”.

“Lo importante que es saber pedir ayuda, lo importante que es tener una red, sanar cosas que uno tiene atragantadas. Lo importante que es estar abierto”, reflexionó. Y culminó: “Esto me pasó en medio del proceso de escribir un libro... Pero no desconfío de la potencia de la vida, no desconfío de que la vida siempre nos cuida y que siempre pasa lo mejor, aunque lo mejor parece una bosta”.