Fuego: ¡Flor Jazmín Peña y Magalí Tajes cog... con chocotorta en la cama!

Florencia Jazmín Peña y Magali Tajes hicieron en plena cuarentena un extenso vivo en el que ventilaron sus intimidades sobre su encuentro y primera vez en la cama.

"Fue un viaje de ida. Me atravesó. Me habían gustado minas antes pero no las dejé cruzar. Con Maga me pasó algo muy fuerte. Es esa persona que te hace sentir muy wow. Me fui hasta de mi casa. Cuando un amor es tan grande es imposible de explicar, las palabras limitan", comentó la bailarina.

Tajes respondió: "Nunca me dijiste esto que lindo, no lloro porque hay 40 mil personas mirándonos nomás. Y en cuanto a mi, digo que me enamoró lo buena y dulce que es".

Sobre el primer encuentro romántico, Peña comentó: "Ese día tenía la casa para mi sola y organice una cena. Hice varéniques, le armé un camino de bombones que terminaba en su regalo y le compré una chocotorta, que es su torta preferida".

La escritora lanzó sin filtro: "Terminamos cogiendo con la chocotorta en la cama de tu amiga! La sábana con chocotorta, el acolchado con chocotorta". La bailarina acotó: "En ese momento estaba muy creativa. Le puse chocotorta en las tetas. Paraba para masticar, seguía, paraba para masticar, seguía. Probábamos muchas cosas".

Después de contar qué fue lo más romántico que hizo una por la otra, la ganadora del Bailando 2019 contó invitó a Maga a su casa, en Lanús. Durante el acto sexual que siguió a la cena: "Había puesto velas... había armado distintas cosas para untarle en el cuerpo: chocolate caliente, hielo, frutillas. Pero después pasó algo... a Maga le agarró un ataque de pánico en plena relación sexual", lanzó Flor.

Tajes aclaró: "Ese año me habían intentado secuestrar en un colectivo. Ella preparó algo que no me avisó y... estaba ahí atada con precintos y en vez de pasarla bien me agarró de ataque de pánico porque no me podía mover y le pedí que me soltara".

Con respecto a su primera vez, la escritora confesó: "Después de volver de un viaje que hicimos a Uruguay, donde la pasamos horrible, tuvimos nuestra primera vez. Ella me dijo que quería hacerlo en el comedor. Y yo moví el colchón de dos plazas hasta el comedor".

Y allí la bailarina terminó: "Al principio me costaba entregar mi flor interna, entonces ella me mandaba memes de un Twitty que decía 'esta flor es para tí. Espero que pronto podamos coger'".