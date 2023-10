El famoso actor que confirmó su romance con Guillermina Valdés

Luego de que Guillermina Valdés quedara en vuelta en rumores de romance con Joaquín Furriel, finalmente el actor fue el encagado de confirmar que están desde hace algunos meses juntos.

Yanina Latorre había anticipado en LAM (América) que Guillermina Valdés y Joaquín Furriel están saliendo. La panelista detalló que viven muy cerca, y que un fin de semana la empresaria fue vista saliendo del domicilio del actor.

Joaquín Furriel confirmó su relación con Guillermina Valdés. Foto: Captura TV.

“El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, puntualizó Latorre sobre el episodio en el que Valdés y Furriel fueron descubiertos.

En tanto que en diálogo con la periodista Liliana Podestá de LA NACION, el artista se limitó a decir: “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente”.

Luego, sobre su vínculo con Guillermina Valdés, Joaquín Furriel explicó: “Con Guillermina estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad”.

Guillermina Valdés está desde hace algunos meses en una relación con Joaquín Furriel. Foto: Instagram @guillevaldes1.

Finalmente, sobre la exposición de la vida privada, Furriel subrayó: “Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”.