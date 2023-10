Por qué Santiago Caamaño le dice jefa a Nazarena Vélez

Santiago Caamaño y Nazarena Vélez tienen una relación de años. Se conocieron trabajando y en la actualidad combinan de manera excelente la parte profesional y el amor. En ese contexto, el ex futbolista explicó por qué le dice jefa.



En una entrevista con La Nación, la pareja de la vedette contó cómo fue que se conocieron. “Era un actor que venía trabajando desde hacía casi veinte años y con un perfil muy bajo y una carrera muy linda, pero no era popular”, recordó.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño.



“Con Nazarena nos encontramos en un momento hermoso en el que ninguno de los dos buscaba nada y encontramos todo. Eso sin duda me hizo más popular”, agregó Santiago Caamaño.



Asimismo, ante la consulta sobre la diferencia de edad (Nazarena Vélez le lleva 8 años), el actor fue contundente. “A ninguno de los dos le hace ruido. Nunca miro la edad de las personas, sino el corazón. No me interesa ni la religión, ni el color, ni el partido político; los seres humanos son buenas personas o malas personas y nada más”, contestó.



Por otra parte, Santiago Caamaño explicó cómo hacen para mezclar la parte personal, la relación de amor, y el trabajo, ya que, aseguró, disfrutan de compartir todas esas facetas en la vida diaria.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño.



“Nos llevamos re bien. De alguna manera, también termino siendo parte de la producción y es un trabajo en conjunto entre Nazarena, Lucas (Rodríguez, el marido de Barbie Vélez) y yo. Ya hicimos varias obras”, contó.



Por último, reveló por qué la llama jefa a Nazarena Vélez. “Trabajamos muy bien juntos y además confía en mí. A ella le gusta más producir que actuar y formamos un gran equipo. Es maravilloso compartir la vida con Nazarena. La amo con locura y es una mujer espectacular”, cerró.