El mensaje que le envió el papá de Tini Stoessel tras la pelea familiar

Durante las últimas semanas se instaló el fuerte rumor que entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, habría una mala relación producto de los negocios, ya que la cantante se habría enterado de algunas cosas que no le gustaron.

Lo cierto es que Tini Stoessel está en medio de la gira más importante de su carrera y, tras esta supuesta pelea, Alejandro Stoessel le decidicó un emotivo mensaje en un día muy especial para La Triple T.

Tini Stoessel está de gira en Estados Unidos por primera vez

Es que Tini Stoessel la está rompiendo en el marco de su gira con el "TiniTour" y luego de visitar varios países, donde hizo vibrar estadios repletos de gente, que cantaron sus canciones, la artista compartió un sentido mensaje, a pocas horas de su primer show en Estados Unidos.

"SABER QUE QUEDAN TRES SHOWS PARA QUE ESTE TOUR LLEGUE A SU FINAL Y POR PRIMERA VEZ TOCAR EN ESTADOS UNIDOS, SON MUCHOS SENTIMIENTOS ENCONTRADOS. Gracias a cada persona que hizo parte de esta gira inolvidable, gracias a cada persona que nos acompañó, gracias porque en cada show nos emocionamos hasta las lágrimas. Gracias por este tour, que tanto aprendizaje me dejó y tantos recuerdos imborrables se quedarán para siempre en mi corazón. Los espero en MIAMI, NEW YORK Y LOS ÁNGELES PARA DISFRUTAR ESTOS ÚLTIMOS TRES. LOS AMOOOOOOO", escribió la artista argentina en su cuenta de Twitter junto a un video que recopila los momentos más explosivos de su gira.

A lo que padre, muy emocionado, le respondió: "¡Leer tu mensaje me llena de orgullo y felicidad! Solo los que estuvimos cerca tuyo, sabemos lo que representó para vos llegar al final de esta gira ÉPICA, donde más de 850.000 personas te vieron brillar y entregar tu corazón en grandes escenarios del mundo".

Y agregó: ""Quiero agradecerte por las grandes alegrías que me hiciste vivir, como por ejemplo, festejar mi cumpleaños en Qatar, después del triunfo frente a México por 2/0, el Sold Out con más de 40 mil tickets en el Estadio Centenario de Uruguay, o a las más de 100mil personas que te vieron en el Hipódromo, y así podría nombrar, los dos Wizink en Madrid, el Palau San Jordi en Barcelona, el Auditorio Nacional en México, el Movistar en Chile, y podría nombrar muchos más pero no hace falta".

Alejandro Stoessel muy emocionado con la gira de Tini en Estados Unidos

Y cerró conmovido: "Desde que te subiste por primera vez a un escenario, hace más de 20 años en el Colegio San Marcos, te veo brillar, entregar tu corazón, mostrarte tal cual sos, dejando todo sin importar el lugar ni la cantidad de público. Y esa es tu esencia, eso te hace única y especial. Te merecés cada logro y cada aplauso, te amo".

Los rumores de mala relación quedaron en el olvido y solo son puros momentos de goce para la familia de La Triple T.