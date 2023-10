La historia de Rodrigo Fernández Rumi, el ganador de Gran Hermano: de la fama a trabajar en una granja en Suiza

Rodrigo Fernández ingresó a la casa de Gran Hermano con 19 años lleno de sueños e ilusiones de formar una carrera en la televisión. Ya pasaron 10 años desde su coronación como campeón del reality, a lo largo de este tiempo el joven logró trabajar en Los Ángeles y actuar de la mano de Disney.

En el presente, Rumi asegura que siente que todo lo que pasó no lo ve como propio, si no como un reflejo de las vivencias de otra persona. En una entrevista con La Nación, el ex GH se sinceró sobre su presente y también sobre su pasado.

Al salir de la casa, luego de estar 164 días encerrado, Rodrigo Fernández utilizó su premio de $750.000 para comprarse un departamento en Palermo que conserva en el presente. Intentando encontrar un rumbo en su vida, el joven insistió en mantenerse vigentes frente a las cámaras y buscó oportunidades sin bajar los brazos

“Gran hermano me había demostrado que podía hacer un casting y quedar. Sentí que valía y que tenía algo para dar”, aseguró Rumi. Su intuición estuvo acertada y logró formar parte de la novela Señales, que fue vendida a Italia. Tras concretar este proyecto, el ganador de Gran Hermano viajó a Suiza para visitar a una familia amiga y la dirección de su vida cambió por completo.

En este sentido, Rodrigo Fernández explicó: “Me fui a Suiza por dos semanas y me quedé seis meses. La tía de mi amigo puso un anuncio en el diario del pueblo ofreciéndome para trabajar. Me llamó una señora para hacer una mudanza y una pareja mayor para limpiar su departamento. Cobraba entre 20 y 25 dólares la hora. También trabajé en una granja. Me levantaba e iba en bicicleta subiendo por las montañas”.

“Era muy raro porque venía de dos años en el mundo de la televisión, de boliches y fama y de pronto estaba ahí. Sentía que ganaba un dinero trabajando, con lo otro sentía que era un ladrón. No lo veía como un trabajo”, admitió Rumi.

Tras su experiencia en Suiza, Rodrigo decidió probar suerte en Estados Unidos y se instaló en Los Ángeles para formarse como actor. Su perseverancia dio frutos y logró formar parte de Disney, en la serie Bia como villano interpretando a Marcos Golden. Además, gabró en México la seria L-Pop donde interpretó a un cantante de reggaeton. Como si fuera poco también lo convocaron como invitado por la casa de Mickey Mouse en Latinoamérica al Festival de Cannes.

En la actualidad, Rodrigo Fernández brilla en el universo de las redes como un gran influencer. A sus 29 años, el joven no descarta expandir su carrera e irse a vivir a Madrid para crecer profesionalmente, ya que su máximo anhelo es hacer cine.