Divulgan las declaraciones de Marcelo Corazza en la causa que lo investiga por corrupción de menores

Mientras Marcelo Corazza sigue detenido en la cárcel federal de Ezeiza en el marco de una causa que lo investiga en una causa por presunta corrupción de menores, salieron a la luz algunas declaraciones del ex ganador de Gran Hermano en los tribunales de Comodoro Py.

Según compartió el periodista Martín Candalaft en Infobae y DDM (América), Marcelo Corazza fue llevado al despacho del juez Ariel Lijo, donde accedió a declarar durante un par de horas.

La causa se remonta a 2001, cuando Corazza se habría encontrado con un menor de 14 años y se habría masturbado delante de él en un auto. En la causa, también aparecen otras tres personas que habrían integrado una red de trata de personas y abuso sexual. Tras una breve liberación, el ex GH fue detenido el 31 de mayo y trasladado al mencionado penal en el que permanece hasta este momento.

Según las pruebas que se examinan en la causa por corrupción de menores en la que estaría involucrado Marcelo Corazza, el productor televisivo habría tenido una relación sentimental durante casi un par de años con un joven que al momento de los hechos era menor de edad.

“Voy a declarar y responder preguntas. Estoy como abrumado por lo que escuché. Me da asco la idea de un menor de edad. Jamás estuve con un menor de edad. No entiendo por qué estoy en esa situación. Estoy obnubilado y desde marzo no puedo entender lo que está pasando. Me acuesto pensado en que no me quiero despertar. Es una porquería. Una locura”, comenzó en su declaración Corazza.

Marcelo Corazza está detenido desde el 31 de mayo en el penal de Ezeiza. Foto: Captura de TV.

Por otro lado, el acusado negó vinculación con el supuesto líder de la organización de corrupción de menores, Rolando Norberto Angelotti, oriundo de Misiones. En este sentido, Marcelo Corazza remarcó que nunca viajó a tal provincia.

Respecto a la acusación de haberse masturbado delante de un adolescente en un auto, el ex Gran Hermano desmintió: “En absoluto sucedió así. No hay chances para nada. Es una locura, no lo puedo creer. Si lo engañaron o le dijeron que era yo, no sé. Me levanto y acuesto pensando en eso. No puedo entender que se le crea. ¿Por qué la víctima es él y no soy yo en este caso?”.

En tanto que sobre la acusación de la víctima que al momento de estar con Corazza tenía 17 años, el detenido argumentó: “Por supuesto que le pregunté la edad. Me dijo: ´Quedate tranquilo, tranqui, soy mayor´. Al ver que era futbolista y que jugaba en Reserva, calzaba todo”.

A la vez que sobre ese vínculo, Marcelo Corazza insistió: "He estado enamorado. No quiero nombrarlo porque después lo prenden fuego y no juega más al futbol. Es muy hipócrita el ambiente. La otra vez que en la televisión alguien lo había nombrado me quería tirar abajo del tren. Yo siento que es como una caza de brujas”.