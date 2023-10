La confesión de Marcela Feudale sobre su especial relación con su mamá

Una de las participantes históricas de los programas de Marcelo Tinelli es, sin duda, Marcela Feudale. Sin embargo, recién en los últimos años abrió un poco las puertas de la intimidad de su vida.



En ese sentido, la panelista de LAM habló en las últimas horas de la especial relación que tiene con su madre, con quien comparte departamento. En una entrevista con La Nación, la locutora contó detalles del vínculo.

Marcela Feudale y su madre.



“Tenemos un vínculo muy estrecho con mi mamá. He tenido mi departamento y fui y vine, pero no me molesta vivir con mi mamá porque siempre fui muy independiente”, comentó Marcela Feudale.



En ese sentido, la locutora histórica de los programas de Marcelo Tinelli reveló que el hecho de vivir con su madre no le representa un problema, ya que aseguró que puede hacer su vida dado que sus padres nunca fueron invasivos.



“Siempre me acompañaron en mi crecimiento. Traté de acercar posiciones entre las cosas que ellos pretendían y las que yo quería. Y nos llevamos bien”, comentó Marcela Feudale sobre la relación con sus padres.

Asimismo, la locutora se explayó en esa definición y remarcó cuáles son los puntos en los que hubo que negociar día a día, al igual que las cuestiones que son innegociables. En ese marco, mostró un costado que hasta ahora era desconocido.



“Es una negociación permanente. Siempre fui un alma muy libre. No me gusta que me aten y quizá por eso nunca me casé ni tuve hijos, porque en cuanto me siento atada me voy o me deprimo”, cerró Marcela Feudale.