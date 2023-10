La tremenda pelea 2.0 de Luciana Salazar y Nik: “Sos un misógino y…

Una vez más, Nik está en el foco de la tormenta por sus declaraciones picantes y polémicas contra varias figuras del espectáculo y política. Esta vez la víctima fue la mediática Luciana Salazar que decidió responderle por redes sociales.

Es que Luciana Salazar estuvo como invitada en La noche de Mirtha Legrand (eltrece) y abrió un fuerte debate en las redes sociales. El problema se inició cuando la diva y legendaria conductora de TV quiso saber cómo se mantiene económicamente y la vedette lanzó una declaración que sorprendió a todos.

Luciana Salazar estuvo presente en la mesaza de Mirtha Legrand

En ese intenso ida y vuelta con Mirtha, apareció el letal comentario sobre cómo llega a fin de mes: "¿De qué vivís?”, le preguntó la reina de los almuerzos de manera directa y yendo al hueso. Por lo que, acto seguido, le pidió perdón a la rubia, ya que no era una consulta agradable.

“Bueno, vivo de muchas cosas. Ahora estoy viviendo de mis ahorros”, le respondió Luciana Salazar y la conductora insistió: “¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho”.

Y la vedette remarcó: “Ahora no trabajo en la tele, porque también, hablando de esta persona que estábamos hablando (Martín Redrado, su ex), me cerró mucho las puertas. Hay un canal que directamente a mi casi no me puede nombrar. Un canal que yo trabajé mucho tiempo que la verdad que quiero mucho a ese canal, porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi no se puede hablar de mí”.

Ante esta situación el polémico Nik, ni lerdo ni perezoso, salió con los tapones de punta en las redes sociales: "¿Es buen ejemplo para la figura femenina?”. Como era de esperar la modelo no dudó en salir a responderle.

Luciana Salazar salió a responderle a Nik

“¡Esa pregunta viniendo de un misógino como vos, no me extraña!”, expresó la mediática por medio de otro tuit. No parece extraño que se haya hartado de los comentarios negativos que surgieron en las últimas horas, luego de que se sentara en la mesa de Mirtha. “Mejor los ejemplos empezá a darlos vos como ‘comunicador’”, remató ella en su descargo contra el dibujante.

Una nueva polémica se avecina y tiene como protagonistas a dos figuras acostumbradas a este tipo de situaciones.