El revelador dato de Morena Rial sobre su hermana Rocío

Luego de un tiempo alejada del centro de la escena, Morena Rial volvió a disparar para todos lados, en esta oportunidad, contra el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, y contra su madre adoptiva, Silvia D’Auro.



Sucede que en los últimos días la Justicia falló a su favor y le restituyó a su hijo, a quien su ex pareja se lo llevó para vivir con él sin el consentimiento de la madre. Sobre esto, la hija mayor de Jorge Rial habló en Mañanísima.

Morena Rial habló de su hermana Rocío.



“Yo se lo llevé el 9 de agosto por el cumpleaños, pero la idea era que luego regresara conmigo. Siempre vivió junto a mí y no le pasó nada”, comentó Morena Rial sobre cómo comenzó el conflicto con Facundo Ambrosioni.



“Pero él no me lo quiso dar más y tuve que hacer la denuncia ante la Justicia. Demoró, pero resolvieron que tiene que estar con la mamá, así que ahora ya voy a ir a Córdoba a buscarlo”, agregó la joven.



Por otra parte, Morena Rial se refirió a la denuncia que presentará en la Justicia contra Silvia D’Auro po violencia intrafamiliar. “Sí, con mi abogado estamos terminando de armar la denuncia, porque son varios testigos y varios hechos”, contó.

Morena Rial reveló un fuerte dato de su hermana, Rocío.



“Nosotras llegábamos golpeadas al colegio. Mucha gente vio lo que pasamos con mi hermana. Pero más allá de eso, voy contra ella sola. Yo a Rocío no le pedí ayuda, tampoco a mi papá ni a nadie. Voy sola con la gente que me va a salir a apoyar. No sé si después se va a sumar alguien”, agregó Morena Rial.



“Cuando ella se fue después del divorcio no sé bien lo que ellos arreglaron, pero igual hay un abandono porque teníamos once años, pero yo voy por la violencia más que nada”, concluyó la hija de Jorge Rial.