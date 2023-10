El pasado oculto y las fotos de Pilar, la nueva conquista de Facundo Moyano

A fines de septiembre se dio a conocer que Eva Bargiela y Facundo Moyano tomaron caminos distintos. Si bien fue de una manera bastante polémica, ya que Eva Bargiela se enteró de la revelación por televisión, a pesar de que pasaban por un momento de distanciamiento, el acuerdo era volver a hablar sobre el vínculo y eventualmente decidir cómo se comunicaría la noticia públicamente.

Sin embargo, Facundo Moyano decidió, unilateralmente, de presentar la separación como algo definitivo en el ámbito mediático, lo que fue un golpe muy bajo para la modelo, que participa del Bailando 2023.

Eva Bargiela y Facundo Moyano estaban casados hace dos años

"Yo no tuve ni la oportunidad de contárselo a mi familia ni a mis amigas. A nadie se lo contamos. De hecho, él tampoco porque queríamos mantenerlo en privado. Él se fue a vivir a otro lado. Pero yo quería preservarlo porque, para mí, desde el día que me casé Facundo es mi familia. Y la familia es sagrada. Así que yo quería transitar esto puertas adentro. Y cuando lo tuviéramos los dos procesado contarlo”, dijo en su momento la joven.

Obviamente los días siguientes no fueron de los mejores para Eva Bargiela quien estuvo bailando en las pistas del certamen conducido por Marcelo Tinelli pero no así lo fueron para el ex Miembro de la Cámara de Diputados de Argentina.

Es que el viernes por la noche, Facundo Moyano tuvo una cita con una nueva rubia en Chizza un exclusivo restaurant de Cardales. Se trata de Pilar Ganzabal, una joven de 25 años, hija de extenista Alejandro Ganzabal y de Marcela Ganzabal. Pilar es amazona, salta a caballo y participó en el Campeonato Americano y Sudamericano de la Juventud 2015.

Queda muy en claro que es una apasionada por la equitación y se presenta en grandes competencias, como lo hizo en el 2017, cuando representando a la Argentina, su equipo se llevó medalla de oro y bronce en Young Rider.

Pilar Ganzabal, la nueva novia amazona de Facundo Moyano

En la cena en la que fueron descubiertos infragantis, se mostraron acaramelados, tomados de la mano, y mimándose brindis de por medio, lo que evidencia cierto nivel de confianza en la incipiente pareja que dejó al descubierto complicidad y diversión.

Al parecer Facundo Moyano no pierde el tiempo y le da una nueva oportunidad al amor que llega cabalgando. Por su parte, Eva Bargiela solo decidió, por el momento, mostrarse más fit y deportista que nunca al elegir pasar sus días saliendo a correr y olvidando los malos tragos por los cuales está pasando.