Sofía Clerici le contestó a Romina Malaspina y reveló un picante dato de su pasado

Sofía Clerici se encuentra protagonizando un verdadero escándalo luego que se confirmara su relación con Martín Insaurralde. Como era de esperarse, salieron a la luz varios testimonios de famosos que conocen a la modelo.

En esta ocasión Romina Malaspina contó un incómodo momento que sufrió con Clerici. "La conocí una vez. Tuve una situación particular con ella. Quería que nos vayamos juntas", contó en diálogo con Intrusos.

Luego, Malaspina aseguró que Sofía le regaló un champagne y la invitó a irse de un boliche juntas para tener más intimidad. "Fue muy imprevisto para mí. Me gustan las chicas, pero no que me encaren tan fuerte. Después, cuando estaba saliendo del estacionamiento, me dio un beso. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado", expresó.

Enterada de sus declaraciones, Clerici salió al cruce de Malaspina. Desde su cuenta de Twitter citó un artículo con las declaraciones de la ex Gran Hermano y agregó: "Ya que sacan una nota así: que cuente que ella me preguntaba qué hacía después del resto".

En dicho posteo, la morocha compartió una captura de un mensaje que le envió tiempo atrás la rubia. "A ver querida que te pasa que hablas de mi? Porque no contás las cosas como sonuwe, que vos me mandabas mensajes por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champán que un amigo mío les mando… Por qué no contás que vos me preguntaste a mi que hacíamos después… dios como se nota que querés cámara”, le decía Sofía a Romina.