Romina Malaspina reveló un incómodo momento que sufrió con Sofía Clerici

El escándalo de Sofía Clerici y su relación con el ex Jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires sigue dando que hablar y sumándose gente a dar su testimonio. En esta ocasión la exGran hermano Romina Malaspina abrió una nueva polémica y contó su relación con Clerici.

Incluso días atrás Malaspina había sido relacionada con Insaurralde, algo que ella desmintió rotundamente. Invitada en LAM, el conductor Ángel de Brito le preguntó si tenía un romance a lo que ella desmintió: “No, ni lo conozco a Martín”, a lo que De Brito la contratacó: “¿Si aparecen pruebas lo confirmamos? Las busco”, “Si aparecen pruebas obvio, pero no hay pruebas de verdad. Yo no saldría nunca con alguien de la casta”, reforzó la joven.

Romina Malaspina apuntó contra Sofía Clerici.

“La conocí una vez. Tuve una situación particular con ella. Quería que nos vayamos juntas”, contó sobre su relación con Sofía Clerici a quien conoce desde hace tiempo, en diálogo con Intrusos.

Romina Malaspina aseguró que Sofía Clerici le regaló un champagne y la invitó a irse de un boliche juntas para tener más intimidad, a lo que ella no aceptó.

Sofía Clerici quedó envuelta en un escándalo con Martín Insaurralde.

“Fue muy imprevisto para mí. Me gustan las chicas, pero no que me encaren tan fuerte. Después, cuando estaba saliendo del estacionamiento, me dio un beso. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado”, expresó.