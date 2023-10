El tremendo descargo de María Becerra contra una fan que tildó de “feo” a su novio J Rei

Directa, sin filtros, ni posturas prefabricadas. No recurre a lo políticamente correcto, a pesar de su magnitud ya planetaria por su éxito descomunal. La esencia continúa latente en María Becerra, quien no olvida sus raíces y sus rasgos de personalidad para expresarse con naturalidad.

La cantante se manifiesta en cada aparición pública, ya sea en un estudio de televisión en España o sus transmisiones de redes sociales, ese espacio que le sirvió de plataforma de despegue cuando apenas era una adolescente. Ahí en lo digital acaba de armar un descargo poderoso.

Todo se remite a su plano personal, más precisamente al dueño de su corazón, ese hombre que llegó a su camino para alimentar el alma y le posibilitó brindar otra oportunidad al amor tras la turbulenta relación con Rusherking. María saltó con uñas y dientes a defender a J Rei, su novio.

Resulta que una usuaria de redes sociales creyó que disponía del derecho de opinar y definir a su pareja con un término hiriente, dado que lo llamó “feo”. Al leer ese comentario, Becerra no obvió semejante flagelo y comportamiento horrendo.

Así, la autora de diversos hits miró a la cámara de su celular y disparó con todo, envuelta en un discurso profundo y tajante y le bramó: "Que vos seas una superficial y que pienses que no te parece lindo o lo que mier... sea, no tiene nada que ver. Yo estoy con él porque él me hace feliz, y lo amo. Fin".

En cuanto a las cualidades de J Rei, María añadió: "Me parece hermoso en todos los aspectos”. Y volvió a hablarle a ese usuario anónimo: “Si a vos no te parece, bueno, guardate tu opinión. ¿Qué querés que haga?. Yo no necesito que te guste mi novio o que te parezca lindo".

Y para culminar expresó: "A mí me tiene que parecer lindo y buena persona. Déjense de joder, bolu... Se la pasan diciendo bolu... y no se dan cuenta de que las palabras tienen peso, ¿viste? No sé, cuídense un toque más con las cosas que hablan, y más de la gente que no conocen. No pueden juzgar a alguien que no conocen. Sé re vuelan”.