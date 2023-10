El ex Gran Hermano que asegura que le ofrecieron 80 mil dólares para postularse como diputado

Con su habitual estilo frontal, el exintegrante de Gran Hermano (Telefe) Walter "Alfa" Santiago, aseguró que le ofrecieron 80 mil dólaers para postularse como diputado en las elecciones. El polémico mediático remarcó que rechazó la propuesta y arremetió con dureza contra la corrupción de la clase política.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre), el ex Gran Hermano contó sobre las propuestas que recibió para sumarse a la política: "Me llamaron de infinidad de partidos políticos y me ofrecieron dinero para estar en listas de diputados, en su momento me ofrecieron 80 mil dólares para estar en una lista, nada más que una lista testimonial porque yo arrastraba gente. De ninguna manera, no voy a estar borrando con el codo lo que escribo con la mano".

Alfa contó que le ofrecieron una contundente cifra para postularse como diputado. Foto: Captura de video Telefe.

Luego Alfa subrayó: "Yo tengo una sola manera de ser, digo lo que pienso y hago lo que digo, yo estoy cansado de ver como la Argentina se está cayendo a pedazos, la gente no tiene ni idea que en los últimos días nombraron en planta permanente a más de dos mil personas, ¿qué significa eso? Como me voy, te nombro con un puesto permanente los que estaban contratados y quedas ya enganchado".

Además, el ex Gran Hermano apuntó indignado: "La gente no tiene idea lo que se están robando, la gente no tiene idea lo que se llevan los que manejan las cajas de los planes, yo no estoy en contra de que ayuden a los pobres y haya planes para la gente que necesita pero si que corten con los que manejan esos planes", agregó Walter, quien además manifestó: "¿Qué pasó en Chaco? ¿Cómo puede ser que un tipo que es puntero político le encuentran en la casa 6 millones de pesos en efectivo? Imaginate que si esa plata la tiene en la casa la que manejan".

Por último, Alfa destacó: "A mí me ofrecieron 80 mil dólares y no es que no me hacen falta, si yo colaboro con alguien va a ser gratis y ad honorem".