Qué mujer fue el gran amor de la vida de Luis Brandoni

No es común que Luis Brandoni hable de su intimidad, más precisamente de sus relaciones amorosas. A los 83 años, el actor está en pareja hace algunos años con Saula Benavente, productora, guionista y directora audiovisual e hija del pinto Saulo Benavente.



“Tengo novia, sí. No convivimos porque ella tiene su hijo y cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo sobre todo porque evitamos el desgaste de la convivencia. Entonces, queda el amor y el actor. Uno se extraña, se habla por teléfono varias veces al día. Sé cómo es su vida y ella cómo es la mía. Estamos muy felices”, comentó hace un tiempo.



Luis Brandoni y Saula Benavente está juntos hace siete años y siempre tuvieron muy en claro que el amor podía no ir de la mano de la convivencia. Y así lo llevan muy bien, viéndose con mucha más frecuencia los fines de semana.

Luis Brandoni y su novia, Saula Benavente.



“Estamos de novios. Cada uno en su casa. Estoy muy feliz con Suala. Yo vivo en un departamento y ella en una casa con su hijo. Y tiene perros y ocho tortugas que no se oyen, salvo cuando copulan. Confieso que no tengo deudas en el amor”, aseguró el actor hace unos años.



No obstante, si bien hoy pasa un excelente momento y se reconoce feliz, Luis Brandoni tuvo muchas historias de amor, principalmente con la actriz Marta Bianchi, quien fuera su gran amor durante 38 años.



“Me casé muy joven, a los 23 años. Y mi hija nació cuando yo todavía tenía 23 años. Estuve 33 años casado con Marta, más de cinco de novio y son un total de 38 años de mi vida”, contó Luis Brandoni en una entrevista con Alejandro Fantino.

Marta Bianchi, el gran amor de la vida de Luis Brandoni.



“Fue un gran amor y la consecuencia que son mis hijas. Florencia y Micaela, mis nietos, Olivia, Catalina, Macarena y Tomás. Y ellos me hacen sentir que pasé por esta vida. Yo soy de la idea de que se puede seguir amando a una persona con la que ya no estás, amando desde otro lugar. No tiene que ver con la sexualidad”, sostuvo Luis Brandoni.



Los actores, cuando estuvieron juntos, tuvieron que exiliarse a México en 1974 por las amenazas de la Triple A. Volvieron a la Argentina a los 10 meses e hicieron teatro: fue en la obra llamada Segundo Tiempo. Una noche esperaron a la pareja a la salida del teatro, los detuvieron y los tuvieron privados ilegítimamente de su libertad durante varios días. Fueron liberados gracias a la intervención de un amigo.