La dura comparación de Flor de la V sobre Jésica Cirio y Sofía Clerici

Las últimas semanas la política nacional se vio mezclada con la farándula a partir de las imágenes que se conocieron de Martín Insaurralde con Sofía Clerici en un yate, en Nordelta. En ese marco, Flor de la V volvió a apuntar contra la modelo y sumó ahora a Jésica Cirio con una durísima comparación.



Sucede que en Intrusos estaban hablando de la mala noticia que recibió Sofía Clerici en las últimas horas: fue echada del country de Nordelta en el que estaba viviendo, reveló el panelista Pampito.



“Imaginate a la gente cheta de Nordelta, gente de bien, que tiene pileta, todo parquizado…”, ironizó Flor de la V, que no escatimó en feroces críticas por las imágenes obscenas que tenían como protagonista al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.



“Y de repente dice: ‘Se nos está llenando de narcos, de gatos, de carpinchos. ¿Dónde vamos a parar en este lugar? No es justo que gente como uno tenga que estar conviviendo con estos delincuentes. Imaginate que lo que nos faltaba eran los vecinos”, agregó la conductora.



Por su parte, Pampito remarco que “hay algo que uno y no es Insaurralde”, dándole el pie a Flor de la V para volver a bromear sobre Sofía Clerici y Jésica Cirio. “¿Cómo es que se les dice? ¿Hermanas de leche?”, preguntó.



“Así se le decía cuando tenían la misma sangre”, contestó Karina Iavícoli. Allí, Guido Záffora interrumpió a su compañera y continuó con el tono de broma que le había puesto la conductora.

Jésica Cirio y Sofía Clerici.



“No, chicos. Es cuando compartís amante”, aclaró el panelista que, si bien Karina Iavícoli lo contradijo, él insistió. “¿Cómo que no? Es cuando compartís marido, amante, persona”, repitió Guido Záffora.



La referencia en Intrusos, que comenzó con el chiste de Florencia de la V, es sobre el odio en común de Jésica Cirio y Sofía Clerici por una tercera mujer con quien habría estado Martín insaurralde.