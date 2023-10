Marcela Tauro contó lo que nadie sabía de la pelea de Andrea Rincón y Belén Francese

Desde hace días se viene tejiendo una enorme expectativa por lo que sucederá este sábado por la noche en PH, Podemos Hablar. Y es que, durante toda la semana, la pelea que protagonizaron Andrea Rincón y Belén Francese acaparó los principales planes del mundo del espectáculo. En este contexo, Marcela Tauro reveló un fuerte dato.

La mediática pelea que podremos ver hoy en PH comenzó luego de que Belén Francese le preguntó a Andrea Rincón si recordaba lo que había pasado en una fiesta, hace varios años, en la casa de Moria Casán.

El picante cruce entre Belén Francese y Andrea Rincón fue tema central en los medios.

Supuestamente, la actriz se habría acercado a la modelo con intención de besarla. Pero esta situación provocó la ira de la morocha, que enfrentó a su compañera en plena grabación de programa. Insultos, reproches y más caldearon un clima que fue subiendo de nivel con el paso de los minutos.

Andrea Rincón le dijo que en ese momento se encontraba en una etapa de consumo y que, además, ‘ella no era su tipo, que era fea’ y qué ‘no la tocaría ni con un palo’. Belén Francese no se quedó callada, diciéndole que su reciente bautismo no la había ayudado en nada y que seguía siendo la misma agresiva de siempre.

Luego de estos dichos, ambas se exigieron disculpas y ahí se planteó un nuevo escenario de la pelea. Si bien lograron terminar de grabar -algo extraño si se suponía que se pelearon tan fuerte-, la historia siguió después con sus diferentes declaraciones ante la prensa.

En Intrusos abordaron esta pelea y Marcela Tauro se sinceró sobre el episodio que se vivió en el programa. "Fue fuerte lo qué pasó", comenzó advirtiendo la panelista del ciclo de América. Fue entonces cuando reveló un dato desconocido, como parte de una maniobra para generar un mayor imán y hasta intriga en el público.

Andrea Rincón y Belén Francese. ¿Cuánto pasarán de la pelea esta noche?

"La idea original de Telefe era no mostrarlo, pero esto fue el miércoles. Después estuvieron hablando del tema en ‘ A la Barbarossa’, midió y entonces me parece que lo van a dejar", confesó la periodista, sabiendo que el programa de Andy Kusnetzoff no quiere volver a perder con Mirtha Legrand en el rating.

Ante esto, Guido Záffora agregó: "Es una gran jugada de Telefe frente a los números que tuvo PH la semana pasada. Porque con esto promocionan el programa de Andy desde el miércoles hasta el sábado. Generan expectativa".