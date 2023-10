El romántico regalo de Chiquito Romero a Eliana Guercio por su cumpleaños 46

Una fecha muy especial, de esas que se marcan en el calendario con rojo fuerte. Eliana Guercio vivió una jornada llena de emociones, que la trasladaron a un océano de vibraciones con la llegada de su cumpleaños número 46, que la inundó de magia y amor.

La panelista de Polémica en el bar abrió las puertas del festejo, pero sobre todo le permitió conocer a sus seguidores, y al mundo también, la idea original que ejecutó su marido Sergio Chiquito Romero. Resulta que el arquero de Boca Juniors pensó en un regalo muy romántico.

El talentoso futbolista entendió que quería agasajar a su esposa, por lo cual acudió a dos situaciones. Por un lado le consiguió una torta increíble en forma de corazón pero decorada absolutamente en los colores del Xeneize, ese club que moviliza a Eliana.

La torta que le compró Romero a su mujer.

Pero eso no fue todo. Chiquito también se encargó de conseguirle a Guercio un ramo de flores enorme, gigantesco, de rosas rojas. El simbolismo más impresionante del amor, por eso derritió el alma de su mujer, más allá que se tratase de un artículo cotidiano para homenajear a una pareja.

Eliana se expresó en las redes sociales sobre todo lo que la atravesó en esa noche única y en primera instancia le agradeció a Romero: "Gracias Familia hermosa los amo! Sergio sos todo!". Para luego mostrar a su familia, que se acercó a su casa a celebrar.

El regalo romántico de Chiquito para Eliana.

Visiblemente conmovida por todo lo que aconteció, Guercio escribió: "Ellos me hacen muy feliz. Gracias a Dios por otro año de esta vida hermosa, feliz y plena que me regaló. Gracias a ustedes amores de mi vida por todo lo que me dan. Los amo. Jaz, Chlo, Megh, Luqui, Ser, Blanquita y Robert".