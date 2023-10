Eliana Guercio destrozó a Yanina Latorre por su ataque a Carmen Barbieri

Hace tan sólo una semana estalló el escándalo entre Yanina Latorre y Carmen Barbieri, luego de que la panelista de LAM opinara de manera muy cruel de la relación que la conductora tenía con Santiago Bal. Sobre esto, habló Eliana Guercio.



En Polémica en el Bar, la esposa de Chiquito Romero sostuvo que esta situación “es una vergüenza esto en 2023”. Ante esto, Marcela Tinayre acotó: “No hay que llegar a esto, dos mujeres…”.

Eliana Guercio destrozó a Yanina Latorre por su pelea con Carmen Barbieri. Foto: captura de TV.



Sobre esta afirmación, Eliana Guercio continuó con su descargo. “Para mí, mujeres es una palabra muy grande porque mujer, es mujer con todas las letras”, sostuvo, aún sin dar nombres concretos.



“Si querés, una cuestión de amorosidad, pero no distinguir entre lo que es una mujer y una persona totalmente violenta, desubicada, agresiva, que se gana un lugar en la televisión denigrando a la gente”, agregó la ex vedette.



Intrigado sobre la destinataria de las feroces críticas, Gabriel Schultz le preguntó: “¿De quién estás hablando?”. Quizá sabiendo de quién se trataba, pero dando pie a que la polémica se profundizara. “De Yanina Latorre. Es la única capaz de hacer lo que hace ella y por eso ocupa un lugar en la televisión y es lamentable”, contestó Eliana Guercio.

Yanina Latorre, Eliana Guercio y Carmen Barbieri.



“Decimos 2023, que nos deconstruimos y que nos cuidamos, que no sé qué el cuerpo del otro y no sé qué más… Y las miserias más grandes…”, amplió la esposa de Chiquito Romero. “¿Y qué querés? ¿Que se quede callada mientras le dicen cornuda? ¿Qué querés que haga Yanina?”, le preguntó Gabriel Schultz. “Hay un límite que sobrepasó por mucho”



Por su parte, Alfa, ex Gran Hermano, sostuvo: “Creo que hay un límite de llevar una confrontación personal a un programa público”. Al escuchar este comentario, Eliana Guercio remató: “Porque hay gente que vive de eso y, sin eso, no sería nadie”.