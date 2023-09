Así fue la reconciliación de Eliana Guercio y Luis Ventura

A mediados de marzo de este año, se dio un fuerte enfrentamiento entre Eliana Guercio y Luis Ventura, el cual estuvo latente hasta estos últimos días. El conflico tuvo lugar en el programa Epa! (América) y el motivo de la discusión fue la cámara oculta que, en el año 2002, Intrusos le hizo a Marcelo Corazza, hoy detenido por una causa de corrupción de menores.

Es que tiempo después de que Corazza ganara la primera edición de Gran Hermano, Intrusos, conducido por Jorge Rial y secundado por Luis Ventura, le realizó una cámara oculta al ex hermanito, en la que se lo veía en momentos íntimos con otro hombre. La difusión de esas imágenes fueron consideradas en ese entonces una invasión a la vida privada del ganador del reality, y buena parte de los medios repudiaron el accionar del ciclo de la farándula.

En marzo de 2023 se dio la fuerte pelea entre la modelo y el periodista

En dicha ocasión, al ver que los integrantes del magazine de América le quisieran dar la derecha al periodista, Eliana Guercio disparó: "Chicos, está bien, ustedes tienen que seguir trabajando acá, donde trabajan ellos. A mí no me importa". Y siguió con el cuestionamiento en medio de su entrevista telefónica con Luis Ventura: “Porque vos hoy dijiste que la camara oculta no fue para hablar de la persona, sino porque estaba vinculado con esto (la corruupción de menores), cosa que a mí me cayó horrible, porque si tenés algún tipo de conocimiento de que esto estaba sucediendo lo tenías que haber denunciado, porque hay niños en el medio involucrados”.

Atónito, el exIntruso le respondió: “Lo único que falta que ahora la culpa la tengo yo”. “Si sabías y no te involucraste sos responsable también”, replicó la panelista, mientras que el periodista se defendió: "“¿Dónde tengo que denunciar? ¿Por qué no lo denunciaste vos?”.

Y una de las frases más inquietantes que lanzó la esposa de "Chiquito" Romero fue: ‘Con la cámara oculta no estábamos hablando de la sexualidad, estábamos hablando de la corrupción de menores’. Disculpame, pero limpiarte con una mugre de esta, una mugre anterior yo no lo comparto, disculpame pero no voy a seguir charlando. Con los chicos no”.

Desde entonces la tensión entre ambas parte siguió pero este domingo se volvieron a ver las caras y todo cambió, cuando se cruzaron en el programa 'Polémica en el Bar', ciclo del cual Eliana Guercio pertenece.

En una supuesta pelea entre Luis Ventura y un protagonista del programa, intervino Eliana Guercio con una frase muy adecuada: "Tranquilos, tranquilos que esto se resuelve muy fácil"; mientras que el humorista y el periodista responideron al unísono: "Justo vos venís a decir eso".

Enrtre risas y una mirada a cámara muy pícara por parte de la modelo continuó el show y al parecer, la calma volvió entre ambos mediáticos.