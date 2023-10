La fórmula secreta de Marco Capponi y Mónica Antonópulos para su amor: astrología y…

En medio de escenografías y cámaras nació el amor entre colegas. Hace más de siete años los actores Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos decidieron unirse sentimentalmente en un romance que continúa vigente hasta la actualidad.

La reconocida pareja tuvo su primer acercamiento mientras grababan la serie de El Trece Vecinos en guerra donde compartieron staff junto a Diego Torres y Eleonora Wrexler, aunque la relación tuvo su punto de inicio en la serie de Telefe, La Leona.

Justamente el actor fue quien definió sus inicios como "amor a tercera vista", cuando compartieron el ciclo antes mencionado, donde también compartieron escenario con Pablo Echarri y Nancy Duplaá.

Caponi describió aquel primer acercamiento con tintes singulares en citas que incluyeron clases de astrología y un episodio con alguna copa de más. "Empezamos a charlar de Astrología porque a Mona le interesaba mucho y me puse a estudiar durante cuatro meses", sostuvo el actor.

El mendocino de 40 años pasó por los estudios de Telefé, para el programa PH: Podemos Hablar y deleitó a Andy Kusnetzoff y compañía con una anécdota que se ganó el centro de la escena.

Caponi detalló: "Entre la adrenalina de la noche, empezamos a comer y a tomar alcohol. Al mozo le encantaba contar chistes y, cada vez que contaba uno, traía una bebida nueva. En un momento trajo un "coso" al que le prendió fuego, divino".

"Y bueno, volvíamos en el auto y ahí desbarrancó Mona, que me dijo 'no quiero formas'. Y estábamos los dos totalmente borrachos, pero no fue más que eso. Fue una noche colorida, pero no quiero dar más detalles que la ensucien o le pongan matices", continuó relatando.

Lo que empezó entre estrellas y copas terminó por forjar una sólida relación sentimental, que en 2018 sumó a su pequeño hijo Valentino y que en épocas de pandemia y restricciones tuvo su casamiento, en marzo del 2021.