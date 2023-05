Marco Antonio Caponi: "La gente piensa que los actores siempre la pasan bien"

Marco Antonio Caponi, el reconocido actor mendocino que actualmente se encuentra viviendo en Buenos Aires, pasó por MDZ Radio en el marco de su gira por la obra de teatro Romance del Baco y la Vaca. Brindó una extensa entrevista, donde habló de todo: su carrera y lo que significa ser actor en la actualidad.

“La obra que estoy haciendo está inspirada en los Martín Fierro, escrita en gauchesco por Gonzalo Demaría, uno de los mejores autores que tenemos en la Argentina. Fue una especie de pieza que escribió a mi pedido. Cuando nació mi hijo, me dijo : ‘Te regalo esto para que sea tu libertad’. Un poco la obra es eso, es la posibilidad que tengo como actor de poder ir a cualquier lado y hacer teatro, porque como la obra está toda escrita en verso. Es un Martín Fierro contemporáneo. Se vuelve disruptivo por la guitarra de lata que fabriqué, como la que hacían los bluseros”, expresó Caponi.

El artista sostuvo que a pesar de que el actor tiene un estilo de vida diferente al de los demás, “que no es del sistema”, en la actualidad “hay una exigencia del capitalismo”. Y sumó: “Tenés que estar activo todo el tiempo, yo cuando empecé, me acuerdo que existía esta necesidad de naufragar en la nada. Cuando uno tiene hijos esto empieza a cambiar. Vine a filmar una película. Cuando me fui hace 17 años de acá era impensable. Hoy se está fusionando todo, la libertad la asocio a esto, a la posibilidad de venir a filmar o venir con la guitarra que me hice yo, me traigo el sonido que hice con un parlante, y expresar teatro desde la teatralidad más pura, como hacían los griegos. Es una bendición y una búsqueda”.

“La gente piensa que los actores siempre la pasan siempre bien. Se ve lo más editado de lo editado. Por ahí estás muchos meses sin trabajar. Nuestra profesión tiene un 90% de desocupación, somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de trabajar, es grave”, remarcó.

Además, el artista sostuvo que actualmente con el advenimiento de las plataformas de streaming, hay un cambio de paradigma: “La televisión es Netflix, Amazon Prime. Hay algo de programar lo que quiera a la hora que quiera, en los tiempos que quiera. De alguna manera cambió la modalidad. Por un lado vienen las plataformas, están haciendo cosas que nos están dando mucho trabajo y está buenísimo, pero yo creo que estamos en un momento donde realmente necesitamos como empezar a reconstruir nuestra industria 100%. Hay una crisis, no solamente por contexto, que esta vinculada a qué tipo de historias podemos contar, de guionistas, de buenos libros”.

“El arte en sí, en la crisis es donde más crece. El teatro o cine independiente es donde se empiezan a crear como cultivos de cosas en el tiempo, que para mi son los que más se termina insertando en esos cambios de paradigma. Pero es muy difícil, yo mañana hago una función, vendo capaz 30 o 40 entradas, o 100. Siempre está esa variable, es todo el tiempo impredecible. La clave es empezar a buscar en diferentes lugares cosas muy interesantes”, sostuvo.

Escuchá la entrevista completa: