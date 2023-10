Fin del misterio: Jey Mammon realizó un importante anuncio

Jey Mammon sorprendió a todos este martes al compartir en sus redes sociales un misterioso mensaje. En la foto que publicó el actor, músico y conductor se puede observar una mano abriendo una puerta de vidrio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cartel que estaba colgado: "Enseguida vuelvo". Como era de esperarse, la imagen despertó todo tipo de especulaciones.

Tras las repercusiones de la noticia, este miércoles, Jey decidió ponerle fin al misterio y confirmar su regreso al teatro. Mediante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el artista contó detalles de su regreso a las tablas: "Primero saludarlos, agradecer a los que estén ahí. Gracias por los mensajes, y todos los mensajes que me mandan los leo, la realidad es que sí, los agradezco porque me dicen muchas cosas lindas. Contesto todo lo que puedo, a veces no llego a responder a todos. Las puteadas también las leo", comenzó expresando.

"El motivo del vivo es para explicar el posteo del cartelito de ‘Enseguida vuelvo’, que me parece que amerita una explicación. Le saqué una frase a ese cartelito porque para mí ya tiene un significado que es el título de un unipersonal que terminé de escribir les diría que hace dos días, lo terminé de armar. Y la verdad que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes, y lo voy a hacer", agregó sobre el enigmático posteo que publicó el día martes.

Con respecto a la obra, se sinceró: "Primero elaboré todo un texto y después armé otro, tenía dos unipersonales muy distintos y después los fusioné. Cuando vengan se van a encontrar con algo tan pensado y reflexionado que estoy muy orgulloso y feliz de lo que tengo preparado para ofrecerles, para compartir con ustedes. Se van a encontrar con personajes, Estelita, entre ellos. Va a haber un piano donde voy a hacer un poco de música y tambíen voy a hacer un poco de historia y contando cosas que me pasaron durante todo este tiempo".

"El teatro, el humor, sobre todo el humor, y sobre todo la música, son un espacio de sanación. así que para mí va a ser algo maravilloso, hermoso, y para los que quieran venir también. Estoy muy orgulloso también de Gustavo Sofovich que es el productor que apostó por mí para llevar a cabo este proyecto. Quiero agradecerle de manera pública. Desde el día cero me está diciendo que me tengo que subir al escenario", concluyó Jey.

Jey Mammon vuelve al teatro.

Recordemos que el músico y conductor sigue en el centro de la polémica luego de protagonizar un escándalo mediático y judicial tras ser por Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. El escándalo escaló a tal punto que desde Telefe decidieron quitarle la conducción de La Peña de morfi.