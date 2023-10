Nati Jota reveló los detalles de su reencuentro con su ex

Muchas veces Nati Jota hizo referencia a su diario íntimo, pero nunca lo había compartido en sus redes sociales, hasta este día. Sucede que la influencer contó cómo fue reencontrarse con su ex novio.



Según publicó la conductora en una historia de Instagram, en la que subió una foto de una página de su diario íntimo, habían pasado tres meses desde la separación. Ese día volvían a verse las caras.

Nati Jota contó cómo fue su reencuentro con su ex novio.



De acuerdo con el relato de Nati Jota, en ese momento se la devoraban los nervios. Así lo expresó en el texto que compartió para sus seguidores de Instagram, que conocen muy bien las historias de la joven.



“No me imagino así ni los nervios de ir al Bailando y no se me ocurre un ejemplo más grave que ese. Sólo éste. Ni sé si estoy feliz de lo nerviosa que estoy; que llegue ya, que empiece ya y que no termine nunca. A diferencia de todas las otras instancias que nos dan nervios”, escribió Nati Jota en su diario íntimo.



Es muy común que la conductora e influencer comparta detalles de su vida privada, que por lo general utiliza como tópicos tanto en su programa de streaming como en sus redes sociales cuando habla de sus experiencias de vida.

“Esto lo escribí mientras esperaba a que llegara la persona con la que me había separado hacía tres meses. Desde entonces, no lo vía”, aclaró Nati Jota para retratar lo especial de ese momento.



“Mi letra es horrenda, pero juro que está mucho más garabateada de lo nerviosa que estaba. Temblaba. Escribí hasta que sonó el timbre, literalmente”, cerró Nati Jota en la publicación de Instagram.