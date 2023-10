Coti Romero se burló de Lourdes Sanchez y la mandó al neurólogo: la grave enfermedad mental que padeció la bailarina

La confrontación se remonta a varios meses, donde se halla el punto cero de un constante cruce de concepciones picantes, filosas, cargadas de ironía. Lourdes Sánchez y Coti Romero protagonizan una historia de diferencias, de escasa simpatía en el plano público.

Ambas correntinas no solo comparten la provincia natal, sino también el hábitat del Bailando por un sueño. Ahí apelan a sus recursos disímiles, con la pareja del Chato Prada enfundada en su excelsa capacidad para la danza, mientras que la ex Gran Hermano apuesta su lengua explosiva.

En definitiva, Constanza volvió a “atacar” a Lourdes en una entrevista con El debate del Bailando, donde esgrimió su bronca: “Ella va por todos los programas hablando de mi, pero llega a la pista y se hace la que no me conoce. Ya tiene que hacerse ver, y no terapia”.

Coti mandó al neurólogo a Lourdes.

Motorizada en esa verba incontenible, en esa pulsión por hablar y soltar títulos para las cámaras, Romero acudió a una frase fuerte, de tinte muy personal sobre Sánchez: “Tiene que ver si está bien de la mente, porque se olvida de muchas cosas. Un neurólogo, claro”.

Una concepción rayana lo innecesario. Lourdes recogió el guante para responderle a Coti, pero este campo de pelea actuó como confesionario de una dura enfermedad mental que la atravesó. En tanto que luego cuando el notero le contó lo sucedido a Lourdes, ella confesó: “¡Uy, que fuerte! No está bueno, pero la muestra tal cual es ella. Yo fui mucho tiempo al neurólogo porque tuve un aneurisma”, soltó.

Sánchez reveló que padeció una dura enfermedad neurológica.

Y en cuanto a más detalles del trance que la aquejó, que la sumió en una etapa muy sensible y adversa, la bailarina añadió: “Tuve problemas reales neurológicos toda mi infancia. Pero bueno, yo no me meto con lo que ella padeció hace poco. Jamás haría una cosa así”.