El cruce de Marcelo Tinelli con los integrantes del streaming por la pelea con Lourdes Sánchez

En las últimas emisiones del Bailando 2023 se desató una fuerte disputa entre Lourdes Sánchez y los integrantes del streaming, dado que la bailarina quiere tener su propio stream. Ante esto, tuvo que intervenir Marcelo Tinelli.



“No queremos el oso acá. Si el oso viene del lado de Lourdes Sánchez, está vetado”, comentó Cris Vanadia, generando un clima de alta tensión en el programa. “¿Hay algún quilombo en el streaming con Lourdes Sánchez?”, preguntó Marcelo Tinelli.



“Quiere tener su propio stream. Dijo que iba a construir uno allá al lado”, contestó Mariano de la Canal. En ese momento, intervino Lourdes Sánchez. “¿Ya tuvieron su minuto, chicos?”, lanzó, aumentando el grado de tensión en el estudio.



“Los chicos del streaming ahora tienen un cartelito que dice que tienen derecho de admisión para ingresar a ese sector”, acotó Ángel de Brito, echándole más leña al fuego. “¿Cómo que derecho de admisión?”, dijo sorprendido e indignado Marcelo Tinelli.

Los integrantes del streaming estallaron contra Lourdes Sánchez y hasta tuvo que intervenir Marcelo Tinelli. Foto: captura de TV.



Ante la sorpresa del conductor por el supuesto derecho de admisión, Mariano de la Canal explicó: “Están vetados Lourdes y Kennys Palacios porque son los que quieren tener otro stream, que hagan el de ellos”.



La respuesta no convenció para nada a Marcelo Tinelli. “Fea la puerta, feo el cartel, fea la cinta adhesiva. Faltaba que escribieran admisión con C y ya estaba perfecto”, comentó. “Tampoco es que se agolpan para entrar al streaming”, dijo Ángel de Brito desde el jurado. “No veo que la gente se esté volviendo loca por el streaming tampoco”, sumó el conductor.

Marcelo Tinelli salió a bancar a Lourdes Sánchez en su pelea con los integrantes del streaming. Foto: captura de TV.

Allí, Lourdes Sánchez no quiso ser menos y, viendo que tenía el apoyo tanto de Marcelo Tinelli como de Ángel de Brito, también se puso en postura irónica. “Yo agradecida de no ser invitada nunca, eh”, expresó.



Ese comentario no hizo más que provocar el enojo de Coti Romero, quien desde el stream salió con los tapones de punta. “Pero si te la pasaste por todos los programas hablando del streaming y diciéndome acomodada”, le dijo.