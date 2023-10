El look de Dolores Fonzi en el festival de San Sebastián que dejó a todos sin palabras

Nadie puede negar de que es dueña de una belleza única. Pero Dolores Fonzi sabe cómo resaltarla. Siempre roba flashes y piropos gracias a sus looks distitntivos que los acompaña con make up y peinados, épicos.

Y en esta edición del Festival de San Sebastián, la presencia de Dolores Fonzi, una vez más, no pasó indacvertida. No solo porque era la presentación de su ópera prima, Blondi, sino porque lleva un estilo y su sex appeal que la eleva por sobre el resto de los presentes.

Dolores Fonzi épica en el Festival de San Sebastían

La actriz, que estuvo acompañada por su pareja el director de cine Santiago Mitre, sorprendió con su make up bien minimalista, discreto y enfocado a resaltar los rasgos de su cara.

Es que Dolores Fonzi se sumó a la máxima tendencia beauty que apuesta por crear looks despojados, dejando de lado los delineados intensos, los colores llamativos y los looks recargados.

Siguiendo esta línea, la hermana de Tomás Fonzi eligió un maquillaje bien liviano, con una terminación aterciopelada en la piel, algo similar a lo que hicieron otras celebrities en el Festival de San Sebastián. La maquilladora Vero Luna, que viajó al festival cinematográfico, fue la encarga del make up de la actiz y también de Lourdes León, la hija de Madonna.

Consultada por este estilo, la profesional del make up, expresó: "Las tendencias que más estuvieron presentes fueron el clean makeup, que es la piel matte con algunos puntos de iluminación con delineados sutiles, cejas naturales y líneas en las pestañas”, explicó Vero Luna. Y habló de los destacados en beauty que son furor en Europa.

Dolores Fonzi junto a su maquilladora en el Festival San Sebastián

Y agregó: "El clean makeup se trata de una versión mejorada del no makeup look o maquillaje efecto segunda piel con el que parece que no se va maquillada. La naturalidad es la clave de este efecto. Los colores muy llamativos y las texturas sobrecargadas no van con este estilo, sino todo lo contrario".

"Para mantener la naturalidad del estilismo, el maquillaje tan solo resaltaba con luz y tonos rosados tanto las mejillas como los labios, donde también predominaron los nude", cerró.