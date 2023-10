Cuál fue la horrenda frase de Peter Alfonso que desató la pelea con Gustavo Conti

¿Qué pasó? ¿Por qué se quebró una amistad que lucía sana y con complicidad? Esos interrogantes sobrevolaron durante años en la trama de la ruptura de la relación que supieron cultivar y alimentar Peter Alfonso y Gustavo Conti, dos compañeros de ruta de teatro.

El misterio rondó alrededor de ese mito, dado que se filtraron diversas teorías, de toda índole. Lo concreto es que el marido de Paula Chaves y el ex Gran Hermano terminaron un vínculo y se pararon en veredas opuestas, lo que llamó la atención del universo del espectáculo.

En las últimas semanas, Ximena Capristo desperdigó algunas pistas al señalar, en LAM, que Paula y Peter distaban de ejecutar comportamientos de bonhomía, hasta se animó a hablar de situaciones muy íntimas de un grupo de amigos que compartían.

Todo ese halo de secreto se esfumó. ¿Qué pasó? Gustavo juntó valor y se animó a narrar una situación muy específica, un hecho que se constituyó en la clave, en el detonante y que refiere a un accionar muy extraño de Pedro y sobre todo a una frase hiriente.

En una entrevista con Socios del espectáculo, Conti puso en contexto aquel episodio doloroso: "Yo calculo que él no estaría pasando un buen momento. No sé qué le pasó porque nunca nos juntamos a tomar esa cerveza que me dijo".

Conti y Peter supieron ser buenos amigos.

Y finalmente sacó a relucir una verdad oculta: "Lo que pasa también es que, aunque me los ponga a todos en contra, voy a decir que hay gente que miente y dice que yo me había enojado con Pedro porque no me había dado más laburo. Y yo ya se que en el teatro son tres meses de temporada y, si hay suerte, sale una gira”.

Hasta que arribó al nudo y explicó la frase de Alfonso: “Tampoco hablaba con nosotros y, cuando yo me acercaba a hablarle y decirle 'loco, ¿qué te pasa?' el chabón me dijo: 'No me toqués'. La Negra no mintió, el chabón tuvo una gira polémica y sino que venga y me diga que es mentira".