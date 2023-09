Gustavo Conti reveló que recibe señales de Silvina Luna

La muerte de Silvina Luna sigue calando hondo entre familiares y amigos. En esta oportunidad, quien se expresó al respecto fue Gustavo Conti durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe). El ex Gran Hermano expresó su dolor por la pérdida de su amiga a los 43 años y reveló que recibe señales de la modelo.

"¿Soñaron algo vos o Ximena? Viste que a veces pasa. Bueno, a mí me pasa... Manifestaciones o sentir la presencia", le consultó Juariu, panelista del ciclo que conduce Vero Lozano.

Ximena Capristo, Gustavo Conti y Silvina Luna.

"Señales... Sí, yo tuve algo, un par de cosas. Hace unos días subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía Silvina, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó", contó.

Conti junto a Silvina disfrutando de un partido de la Selección.

"Después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo. Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié a todo. Nada, locura mía. Aparte raro con el contexto como fue todo. No sé, tal vez uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?", agregó.

En otro momento de la charla, recordó la última charla que mantuvo con la modelo: "Le dije que íbamos a comer un asado en casa. Y se cag* de risa. Me dijo: ‘invitalo a comer a Ezequiel (hermano de Silvina) también’”, recordó Gustavo.

Finalmente contó que nunca perdió las esperanzas de que Silvina se salvara: "Ella estaba débil cuando la vi, pero para mí iba a arrancar", expresó visiblemente emocionado.