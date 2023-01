Se cayó la venganza de Daniela de Gran Hermano: la apasionada escena con Thiago

Daniela reingresó recientemente a Gran Hermano (Telefe) prometiendo venganza contra sus detractores en la casa. Si bien la carismática participante ya logró parte de su cometido tras la eliminación de Coti del popular reality, da la impresión de que no podrá contra Thiago, quien insiste en volver a conquistar a la joven que el público rebautizó como "Pestañela".

Recordemos que cuando estuvo fuera del juego, Daniela tuvo la oportunidad de ver a Thiago hablando mal de ella en Gran Hermano, entonces ahora el jugador de González Catán debe redoblar sus esfuerzos para borrar esa mala impresión.

En los últimos días, Daniela se conmovió en un momento en que Thiago rompió en lágrimas frente a ella. "No puedo ser mala con una persona que llora así. No es el juego que quiero jugar, no quiero hacer sentir mal a nadie. Si me bancan, buenísimo, y si no me bancan, perdón", se sinceró sobre su acercamiento a quien fue durante un tiempo su pareja en Gran Hermano.

Y ahora, la dupla protagonizó una escena de pasión en la casa, que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Si bien algunos apoyaron la decisión de Daniela de perdonar a Thiago, otros aseguraron sentirse defraudados.

En las imágenes, se puede ver a los concursantes de Gran Hermano en la cama. "Me estás matando", dice en un momento Thiago. A lo que Daniela responde: "Vos también me mataste a mí".

Cuando finalmente se concretó el acercamiento, se esuchó la voz de Gran Hermano diciendo: "Thiago, Daniela, recuerden dar el consentimiento". A lo que el joven respondió con complicidad: "No estábamos haciendo nada, Big".