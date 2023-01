La hermana de Thiago de Gran Hermano publicó imágenes de sus heridas tras ser apuñalada

Thiago es uno de los participantes más populares del reality Gran Hermano (Telefe), y el joven ni imagina la tragedia que viene de atravesar su hermanastra, Camila Ayelén Deniz, quien fue atacada por un grupo de vecino y recibió dos puñaladas.

Desde su cuenta de Instagram, la hermana del integrante de Gran Hermano compartió fotos de sus heridas y aclaró: “Quiero comunicarles que gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”.

La joven recibió un par de puñaladas en la espalda y golpes en las piernas y brazos. Según ella contó, el violento episodio se desató cuando uno de sus hermanos que estaba en un cumpleaños de una vecina fue acusado de tomar una jarra de otro vecino.

“Fue una excusa como para pelearse, supuestamente ya tenía bronca hace rato, por lo cual se fueron a las manos. La mamá de este chico lo incitaba a que se agarren a trompadas, pero yo le decía que no se peleen, al no estar de acuerdo”, detalló la hermana del concursante de Gran Hermano.

En ese momento fue cuando Camila fue golpeada por la madre del joven involucrado en la pelea. “Me desafió a pelear, pero yo le dije que no quería. Empezó a insultarme a mi madre y a decir muchas barbaridades, provocándome. Fui a buscar a mi hermano para que entrar y me agarró la hermana por la espalda y me dio 2 puñaladas”, relató Camila Ayelén Deniz.

Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano. Foto: Captura TV.

Tras la intervención de la policía, la joven fue hospitalizada y actualmente se encuentra bien. Por su parte, el jugador de Gran Herrmano no fue notificado sobre el hecho, con acuerdo de la propia familia de no romper el aislamiento que determina el reglamenteo del popular reality.