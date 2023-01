Camila Homs blanqueó que ella le mandó chats a Rodrigo de De Paul: "A veces hiero mucho y..."

Hace unos días estalló otra bomba en la disputa entre Rodrigo de Paul y Camila Homs. Es que se filtraron chats en los cuales se puede ver el enojo de la influencer contra el futbolista. Ahora, ella habló por primera vez del tema y admitió que es verdad lo que se publicó.

“Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”, disparó hace unos días Camila Homs contra Rodrigo de Paul en unos chats filtrados en los cuales se la ve sacada.

Además, en ese tono hiriente, también se la agarró contra Tini Stoessel demostrando mucho odio hacia ella: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

Estos mensajes habrían sido los fundamentos en los que De Paul se apoyó para denunciarla por amenazas y hostigamiento. Ahora, Camila Homs admitió que todo lo que se filtró es verdad, salió de ella y hasta mencionó que no se arrepiente de lo que dijo.

“Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar”, se lamentó la influencer en diálogo con Socios del Espectáculo. Y aclaró: “Los chats son así, no son adulterados”.

“Me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”, mencionó acerca de su reacción al ver que se dio a conocer su conversación con Rodrigo.

Luego de admitir lo que escribió, explicó por qué lo hizo y volvió a advertir a quienes quieran meterse con sus hijos: “Soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta lo que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

Sumado a esto, en los últimos días se filtró también un audio de Horacio Homs, su padre, acusando de ladrón a De Paul. Respecto a este tema, Camila no se quiso meter: “No escuché el audio, pero yo siempre dije que hago lo que puedo por mí, yo me defiendo por mí y por mi persona, después el resto que se defienda como pueda, no tengo por qué meterme en el medio”.