Aseguran que los padres de Tini Stoessel enfurecieron por la "vulgar" arenga a Camila Homs

Camila Homs quedó envuelta en una fuerte polémica en las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que seguidores de la modelo arengan con ofensivo cántico contra Tini Stoessel.

"'Tini se la com*, Cami se la da", entonaban los fans de Camila Homs mientras ella se dedicó a grabar con su celular las imágenes de los detractores de Tini Stoessel.

Mientras las opiniones se dividen a favor y en contra de la expareja de Rodrigo de Pul, trascendió que los padres de Tini Stoessel habrían enfurecido por la actitud de la modelo y sus admiradores. En este sentido, desde Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen detalló: “Lo que me dijeron es que no cayó nada bien en la familia Stoessel lo que pasó, las palabras que me contaban eran las siguientes: vulgarmente desubicado”.

Luego, Etchegoyen agregó sobre las tensiones entre el entorno de Tini Stoessel y Camila Homs: “También me comentaron allegados a la flia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobretodo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios. Por otro lado, les cuento que a la familia de Tini no le gusta nada lo que ocurre, yo tengo la información de que ellos están incómodos con todo lo que pasa, no me llamaría la atención si alguien confirma que hubo una charla con Rodrigo por este tema, los ánimos están caldeados”.

Finalmente, sobre el perfil de la exitosa cantante, el especialista en espectáculos remarcó: “Es claro por qué: Tini nunca protagonizó escándalos, es la primera vez que la vemos en estas situaciones y quedó expuesta porque no la cuidaron y también porque quizás no se manejó bien en estos últimos meses desde su contexto personal”.