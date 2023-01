El video de Camila Homs en Punta del Este cantando contra Tini Stoessel

Camila Homs está en el ojo de la tormenta por su escándalo con Rodrigo de Paul. Y es que, durante los últimos días se conoció cuáles fueron los mensajes que le envió al jugador. Fue en LAM donde Ángel de Brito reveló detalles de la gran polémica que se desató.

"Los mensajes son de Camila Homs a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. A Rodrigo de Paul por WhatsApp y a Tini por Instagram porque no tiene su número. A Camila le mandó un mensaje fuerte con insultos, amenazas. Fue peor de lo que está suponiendo Fernanda", comenzó.

Y continuó: "Yo vi el mensaje, nadie me lo mostró, lo vi con mis propios ojos desde un teléfono con cosas supuestas de la vida privada y amenazas. Dijo que iba a contar determinadas cosas que tenía pruebas 'No sé cómo harás para ver a tus hijos, Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos más que por ser campeón del mund'".l

"'Mereces lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. Sos la peor basura que conocí. No me conoces todavía ni al círculo que me rodea. Cerra el orto'", fueron algunos de los mensajes que Camila Homs le envió a Rodrigo de Paul tras ver que fue a ver a Tini antes que a sus hijos.

Pero en medio de todo el escándalo, Camila Homs en diálogo con la Revista Caras habló de su hija, en quien se apoya: "Fran es mi compañera para todo. Nos levantamos, desayunamos juntas y si me quiero ir a comprar algo viene conmigo. Me ayuda a cocinar y hasta se quiere bañar conmigo. También se produce conmigo y me acompaña a los eventos".

"Ella es mi espejito y es un personaje tremendo, pura chispa. Y tiene un poder de decisión único. Es una loquita hermosa. Mucha gente cuando la escucha hablar piensa que es más grande. No lo pueden creer. Tiene mucho carácter, nunca da el brazo a torcer, pero también es una dulce", expresó.

Y cuando todo parecía calmarse, un video de Camila Homs en Punta del Este en Jet se hizo viral. Y es que, la modelo comenzó a apoyar el canto del público en el que apuntaron contra Tini Stoessel: "Tini se la come, Cami se la da".