La respuesta de Tini Stoessel al emotivo mensaje que le dedicó Rodrigo de Paul desde Qatar

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mantienen una de las relaciones más comentadas. Y es que los famosos blanquearon su romance a pocos meses de la separación del jugador con Camila Homs. Así que hicieron oídos sordos y decidieron gritarle al mundo lo felices que son.

De hecho, hace algunos días, tras el partido contra Países Bajos, Rodrigo de Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini en sus redes sociales con una foto de los dos: "Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada!".

"Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí", agregó el jugador en su Instagram.

Fue entonces cuando Rodrigo de Paul continuó con el mensaje: "Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... En poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amoooo".

Y Tini Stoessel decidió responderle mediante su cuenta de Instagram con un posteo: "Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa. Rodrigo, ya sabés todo. Para mí fue un honor haberte podido acompañar, en las buenas, pero más en las malas".

"A pesar de que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha. Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. ¡Vamos Argentina, carajo!", finalizó Tini Stoessel en su cuenta de Instagram donde reposteó el mensaje que le dedicó su novio.

Cabe recordar que Tini Stoessel se encontraba en Qatar y hasta fue apodada como "Amuletini" pues muchos fanáticos aseguran que la cantante es una especie de amuleto, ya que los partidos en los que estuvo presente, la Selección se quedó con la victoria.