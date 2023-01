El amenazante audio que el padre de Camila Homs le habría enviado a Rodrigo de Paul: "Voy a hablar de..."

En estos últimos días, las tensiones entre Camila Homs y Rodrigo de Paul recrudecieron a tal punto que el futbolista le inició una denuncia penal por amenazas a la conductora. Y ahora, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) dieron a conocer un virulento audio que el padre de la modelo le habría enviado al jugador de la Selección argentina.

Según trascendió, el motivo por el cual Camila Homs se habría indignado con Rodrigo de Paul porque él al regresar del Mundial de Qatar fue a ver antes a su novia Tini Stoessel, que a los hijos que tiene en común con la conductora.

Al presentar el audio que Horacio Homs le habría enviado a Rodrigo de Paul, Rodrigo Lussich comentó en el mencionado programa de espectáculos: "El audio fue en respuesta a una discusión previa que venía teniendo Homs con De Paul, en la que, según los abogados de Homs, De Paul también le habría advertido acerca de volver con una vieja causa judicial que, a nivel político, lo tuvo comprometido a Horacio Homs, en el pasado”.

“¿Qué hacés, Ro? Me dijo Camila recién que fue a la abogada y tu abogada la amenazó con que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido ya hijo de p… Yo voy a ser el que va a ir a hablar en los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, a Camila todos los ahorros, que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, sore… mal parido”, se le escucha decir al hombre que sería el padre de Camila Homs.

Además, el protagonista del mensaje siguió contra Rodrigo de Paul diciendo: “¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo. Vos sos un logi. Bol... te das cuenta de que sos un logi, figuretti. Bobo”.

Por otro lado, Adrián Pallares sumó que el audio que se le atribuye al papá de Camila Homs “es mucho más largo y con insultos mucho más tremendos”.