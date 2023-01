Revelan las causas por las que Rodrigo de Paul casi no vio a sus hijos en Buenos Aires

Una fuerte polémica se generó en las redes sociales cuando, luego de celebrar en caravana la obtención de la Copa del Mundo, Rodrigo de Paul se fuera directamente a ver a Tini Stoessel en lugar de ver a sus hijos, con quienes no compartía tiempo desde hacía un mes.



Esta actitud del mediocampista de la Scaloneta generó indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios lo cuestionaron. Sin embargo, esto pareció no afectarle a De Paul, que subió varias fotos con Tini, pero ninguna con sus hijos.



No obstante, en las últimas horas se aclaró que De Paul sí vio a sus hijos al día siguiente de haber aterrizado en la Argentina, ya que se supo que pasó a buscarlos y estuvo un buen rato con ellos.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.



Además, también se conoció el dato de que Francesca y Bautista, los hijos que De Paul tiene con Camila Homs, pasaron la Navidad junto a su padre y su familia. Incluso, la madre del futbolista subió fotos con sus nietos.



Ahora, Rodrigo armó las valijas y voló rumbo a Madrid junto a Tini, con quien pasó Año Nuevo. Esto volvió a generar críticas por el escaso tiempo que, supuestamente, pasó junto a sus dos hijos en la Argentina. “No enfrenta a la prensa porque hay mucho mar de fondo por lo que ha sido su contacto mínimo con sus hijos. Encima tuvo una actitud displicente para con su ex”, opinó Rodrigo Lussich.



En ese contexto, Ángel de Brito fue quien contó los motivos por los cuales De Paul no pasó tanto tiempo con Francesca y Bautista. “¿Por qué no pasa tiempo completa que está en Argentina De Paul con sus hijos? Ya que se vuelve a Europa”, preguntó un usuario de Instagram.

Posteo de De Brito sobre De Paul.



“Porque los ve según el régimen acordado en la Justicia. La relación de Rodrigo y Camila es a través de abogados. Tienen conflictos serios, que no son públicos aún”, explicó Ángel de Brito en sus redes sociales.



Asimismo, otro usuario preguntó: “¿Apoyás que De Paul vio a Tini primero que a sus hijos? O sea, en todos lados queda mal eso”. Ante esto, el conductor de LAM.

Posteo de De Brito sobre De Paul.